Кириленко різко відреагував на можливість онлайн-виступу Самойлової на Євробаченні-2017

Трансляція в прямому ефірі Євробачення виступу російської співачки Юлії Самойлової українськими каналами також є порушенням українського законодавства.

Про це заявив віце-прем'єр України В'ячеслав Кириленко в Twitter.

"Трансляція виступу Самойлової українськими телеканалами – це таке ж порушення українських законів, як і її в'їзд до України. ЄМС мала б зважити на це", – написав Кириленко.

Трансляція виступу Самойлової українськими телеканалами-це таке ж порушення укр законів, як і її в'їзд до України. ЄМС мала б зважити на це. — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 марта 2017 г.

Він також зазначив, що ЄМС не треба переконувати Україну змінити рішення щодо заборони в'їзду учасниці Євробачення-2017 від Росії.

ЄМС немає сенсу переконувати Україну змінити своє рішення по Самойловій.Краще переконати Росію заявити учасника,який не порушував укр закони — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 22 марта 2017 г.

Нагадаємо, 22 березня СБУ заборонила в’їзд в Україну російській представниці на Євробаченні-2017 Юлії Самойловій.



Сама ж співачка вважає, що ситуація може змінитися. Більшість українців схвально відреагували на таке рішення СБУ, проте Андрій Данилко, який представляв Україну на Євробаченні-2007, вважає, що українська влада повинна дозволити в'їзд на конкурс російській співачці Самойловій.



До того ж, за неофіційною інформацією, через заборону СБУ Росія має намір відмовитися від трансляції Євробачення-2017.



Проте Європейський мовний союз (EBU) вперше за всю історію існування конкурсу запропонував влаштувати пряму трансляцію виступу співачки Юлії Самойлової з Росії.

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