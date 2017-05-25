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Кіт Харінгтон знявся в стильній фотосесії та розповів, що планує піти "в темряву"

12:20, сьогодні 451 Читать новость на русском
Кіт Харінгтон для Esquire
Кіт Харінгтон для Esquire / www.esquire.com

Британський актор Кіт Харінгтон знявся у стильному фотосеті для провідного видання та розповів про свою акторську діяльність та особисте життя.

Про це Кіт говорив у інтерв’ю Esquire.

30-річна зірка зізнався, що не планує отримувати премію "Оскар" та хоче позбутись образу Джона Сноу, якщо це йому вдасться.

Насправді я не прагну далі знятися в якійсь великій "оскарівській" картині. Це не зовсім мій шлях. "Престоли" стали гарною основою моїх 20 років, але тепер мені 30. Можливо, я зможу заново відкрити себе та відійти від образу, який став синонімічним із "Престолами". Але, можливо, це була роль, яку мені завжди судилося зіграти,
– поділився з виданням відомий актор.

За іронією долі, на прослуховування відомої саги про "Гру Престолів" Кіт з'явився з підбитим оком. Він розповів, що перед цим побився в Макдональсі, захищаючи жінку. Актор переконаний, що йому "до біса пощастило" перемогти в кастингу.

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"Я насолоджуватимуся тим, що шаленство трохи стихне. Хотів би провести кілька років у відносній темряві", – додав Харінгтон.

Про особисте життя актор багато говорити не хотів. До слова, він та Роуз Леслі зустрічаються вже близько п'яти років з тих пір, як закохалися одне в одного на знімальному майданчику серіалу "Гра престолів".

Kit Harington talks life after Jon Snow at the link in our bio. ? @normanjeanroy (Suit, shirt, and tie by @armani.)

Допис, поширений Esquire (@esquire)

"Бо це так само її стосунки, як і мої, і я не можу говорити за нас обох. Але так, ми дуже, дуже щасливі", – зізнався він.

Згодом актор підтвердив, що вони з коханою оселилися разом, а зараз підшукують собі нове помешкання десь на Манхеттені.

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Теги: LifeStyle Гра престолів Кіно
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