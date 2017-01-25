Китай і Росія: хто кого

Китай продовжує зміцнювати свою обороноздатність і нарощувати своє лідерство в Центральній Азії. Пекін підходить все ближче до кордонів Росії. Нещодавно у провінції, що межує з Росією, Китай розгорнув мобільні комплекси з міжконтинентальними балістичними ракетами. Про плани Китаю і реакцію Москви на дії Пекіну – в матеріалі сайту "24".

Росії і Китаю наразі вигідно бути разом

Мобільні комплекси з ракетами з ядерними боєголовками, які Китай розгорнув у провінції Хейлунцзян, що поблизу Росії, нові. І хоча, як зазначають експерти, Китай не оголошував офіційно про прийняття на озброєння Dongfeng-41, однак, вочевидь, успішно розробив їх. Dongfeng-41 – це твердопаливна балістична ракета, здатна вражати цілі на відстані до 14 тисяч кілометрів – при тому, що відстань до Москви складає менше 6 тисяч км.

Тому, на перший погляд, Росії є про що хвилюватися. Хоча, як говорить політичний експерт Олександр Палій, поки що ядерний потенціал Російської Федерації більший, але Китай досить стрімко скорочує цей розрив. Але в Москві у відповідь, можна сказати, лише потиснули плечима, зробивши вигляд, що нічого особливого не сталося.



Нові китайські ракети і до Москви дістануть

Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, Росія не вважає загрозою розміщення Китаєм міжконтинентальних балістичних ракет недалеко від спільного кордону.

Будь-які дії в плані розвитку збройних сил Китаю, якщо ця інформація відповідає дійсності, військове будівництво в Китаї не сприймаємо як загрозу для нашої країни,

– сказав він.

За його словами, Китай для Росії є стратегічним союзником, партнером і в політичному, і в торгово-економічному плані.

На думку політичного експерта Андрія Бузарова, Росії і справді немає чого хвилюватися. По-перше, Китай розміщує балістичні ракети в межах своєї суверенної території. По-друге, між Москвою і Пекіном є неформальні військові угоди, в рамках яких Росія надає певне військове забезпечення та співпрацює з Китаєм.

Між Росією і Китаєм є стратегічне партнерство. Зараз цим двом країнам вигідно бути разом з точки зору економіки і військових аспектів, так як вони є лідерами Євразії,

– говорить Бузаров.

З лідерів Євразії у наддержаву

Мовчазне спостереження Росією за діями Китаю пояснюється не тільки стратегічним партнерством, яке, до речі, достатньо однобоке. Москва дуже зацікавлена в співпраці з Пекіном, а також в політичному союзі, особливо через антиросійські санкції. Але Китай, хоча і підтримує економічну і військову співпрацю, дуже активно рветься посунути Росію в регіоні "на задвірки", а в перспективі – вийти у світові лідери нарівні зі США.

У 2014 році Путін голосно говорив про розворот на схід і анонсував спільне будівництво газопроводів з Китаєм. Російський президент тоді наголосив, що така стратегія пов’язана не з політикою, а з глобальними процесами в економці. Схід розвивається дуже швидко і цим начебто був обумовлений такий різкий розворот. Як тоді запевняв Путін, проект будівництва газопроводу рентабельний. Але Китай зовсім анаше розцінив таку "щедру" пропозицію від країни, проти якої ввели економічні санкції.

Пекін м’яко, але досить конкретно відмовилися від такого співробітництва з Росією. Китайці змушують будувати газопроводи і нафтопроводи до своєї країни за російські гроші. Реальна співпраця між цими країнами полягає в тому, що китайці поступово заходять у нафтовидобувні проекти на території самої Росії,

– говорить Олександр Палій.

Експерт також зауважив, що сьогодні Китай не позичає гроші росіянам. А російські компанії не можуть перекредитовуватися в Китаї.



Китай хоче стати світовим лідером нарівні зі США

Треба також нагадати, що в 2013 році Кремль намагався заключити з Китаєм контракт на продаж російської нафти, який росіяни оцінили в 60 мільярдів доларів. Та прагматичний Китай не погодився закуповувати в Росії таку кількість нафти та ще й за високими цінами, щоб збагачувати російську економіку.

Сьогодні Китай не тільки швидкими темпами розвиває свою економіку, але й збільшує обороноздатність і навіть утворює в Центральній Азії нові військові союзи під своєю "парасолькою". В 2016 році Китай ініціював створення об'єднання під назвою "Чотиристоронній механізм координації та співпраці", в який, крім нього, увійшли Пакистан, Афганістан і Таджикистан. Формально цей союз створюється для боротьби з ісламістами. Однак Росію, яка позиціонує себе, як запеклого борця з тероризмом, до цього об’єднання не покликали.

На думку експертів, Китай укріпляє позиції в Середній Азії і впевнено заходить в зону Росії. Схоже, плани Пекіну далекосяжні і вже зараз помітно, як Китай величезними кроками виривається не тільки в регіональні, а й світові лідери нарівні зі США, посунувши з цього місця Росію.

Росія – майбутня здобич Китаю

Росії ж нічого іншого не залишається, як просто за цим спостерігати і навіть допомагати Китаю укріпляти свої військові позиції. За словами Андрія Бузарова, РФ допомагає Китаю в питаннях зміцнення його обороноздатності, зокрема, з точки зору військової загрози з боку Японії, де базується сьомий Тихоокеанський флот США.

Так, США, з якими в Росії на даний момент досить невизначені стосунки, тим не менше, залишаться для Кремля головними світовим противником, як і для Китаю. Тому симпатія Росії до Китаю пояснюються ще й тим, що у Пекіну напружені стосунки з Вашингтоном. Новий президент Дональд Трамп явно взяв курс на загострення з Китаєм, що на руку Москві.

З іншого боку, поки Росія шукає шляхи для того, щоб послабити США і таким чином вирватися у світові лідери, Китай вже давно кинув оком не тільки на Дальній Схід РФ, який економічно і демографічно вже окупував. Піднебесна, за словами Палія, розглядає Росію, як свою майбутню геополітичну здобич. І цим, в тому числі, пояснюється розміщення ядерних ракет на кордоні з РФ. Москва, яка полюбляє вихвалятися своєю військової міццю, рано чи пізно поступиться Китаю. До того ж, тиск економічних санкцій вплинув на зменшення фінансування "оборонки".



Російський ведмідь – майбутня здобич Китаю

Китай, говорить Олександр Палій, зміцнює свій ядерний потенціал – як для протистояння зі США, так і з Росією одночасно. Але Пекін не буде дружити з Москвою.

Посилення Китаю, в першу чергу, є проблемою для Росії, а не США. США не мають з Китаєм сухопутного кордону, на відміну від Росії. Росія буде мовчати доти, доки китайці не зупиняться на Уралі,

– зазначає політолог.

Піднебесна, судячи з усього, планує стати лідером на світовій арені, в тому числі за рахунок Росії. Китай зацікавлений в її послабленні, але, звичайно, Росія для китайців – головний форпост проти США. Тому, з одного боку, Китай буде продовжувати експансію в Росії. З іншого – підтримуватиме її, як основного противника США, але при цьому стримуватиме амбіції Москви. Пекін діє за давньою східною мудрістю: "Сиди на березі річки і чекай, поки повз тебе пропливе труп ворога".

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