Китай відерагував на розміщення систем протиракетної оборони США в Кореї

Пекін висловив протест через розміщення у Південній Кореї американських систем протиракетної оборони.

Офіційний представник МЗС КНР Ген Шуан заявив, що Китай буде захищати свої інтереси у сфері безпеки, повідомляє Associated Press.

З його слів, наслідки таких кроків відчують як у Вашингтоні, так і в Сеулі.

У Вашингтоні пояснили, що системи ПРО – це реакція на провокації Північної Кореї.

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Раніше Сполучені Штати заявили про початок розгортання зенітного ракетного комплексу на території Південної Кореї. У Білому Домі повідомили, що таким чином США змушені відреагувати на провокації Північної Кореї для захисту своїх союзників – Південної Кореї та Японії.