Китай встановить телескопи на висоті 6 тисяч метрів в Тибеті

Китайська влада планує встановити в Тибеті новітні гравітаційні телескопи на безпрецедентній висоті 6 тисяч метрів над рівнем моря

Про це в суботу повідомило агентство Синьхуа з посиланням на представника Китайської академії наук.

На даний момент ведеться установка першого приладу, що має кодову назву Нгарі-1. Він буде розташований за 30 кілометрів на південь від міста Шіцюаньхе,

– розповів в інтерв'ю журналістам професор Яо Юнцян.

Керівництво країни поставило перед науковцями завдання – обладнати найвищі високогірні обсерваторії для більш ефективного дослідження космічного простору.

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Для будівництва двох телескопів уряд КНР виділив 130 мільйонів юанів. У проекті візьмуть участь вчені з ряду науково-дослідних організацій, в тому числі Національної астрономічної обсерваторії при Китайській академії наук, Шанхайського інституту мікросистем та інформаційних технологій, а також Інституту фізики високих енергій.

Як пояснив учений, перший телескоп буде перебувати на висоті 5,2 тисячі метрів над рівнем моря, однак інший, Нгарі-2, планується розмістити на 800 метрів вище.

Яо Юнцян не уточнив, скільки всього таких новітніх детекторів гравітаційних хвиль планується встановити в Тибеті, зазначивши, що перший з них запрацює в 2021 році.