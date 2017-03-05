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Китай заявив, що ніколи не потерпить незалежності Тайваню

14:01, сьогодні 398 Читать новость на русском
Тайвань
Тайвань / hitgid

Питання Тайваню загострилося останніми місяцями після того, як президент США Дональд Трамп дав кілька суперечливих сигналів щодо того, що Вашингтон може відійти від "політики одного Китаю".

Як сказав на відкритті сесії Всекитайських зборів народних представників, формального парламенту країни, прем’єр-міністр Лі Кецян, Пекін "рішуче виступає проти сепаратистської діяльності, спрямованої на незалежність Тайваню", пише "Радіо Свобода".

Зокрема, Трамп розлютив Пекін, коли після свого обрання 8 листопада минулого року мав телефонну розмову з президентом Тайваню, а 13 січня заявив у газетному інтерв’ю, що може переглянути все, включно з "політикою одного Китаю".

15 січня Китай попередив США, що таку політику переглядати не можна, і 9 лютого Дональд Трамп змінив позицію, заявивши в телефонній розмові з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, що буде далі дотримуватися цієї політики.

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США, як і величезна більшість країн світу, дипломатично визнають уряд Китайської Народної Республіки в Пекіні, але мають неофіційні відносини і з Тайванем, що називає себе Республіка Китай.

І Пекін, і Тайбей заявляють, що Китай один і єдиний, і саме вони є законними представниками обох частин Китаю – і континенту, і острова Тайвань, – хоча інша частина країни їм "тимчасово непідконтрольна". Та в Тайвані є й політичні сили, що воліли б відмовитися від претензій на континентальну частину Китаю і офіційно проголосити незалежність острівної держави.

Теги: Політика Китай
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