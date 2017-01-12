Китай збудує в Чорнобильській зоні сонячну електростанцію

Китайські енергокомпанії побудують у Чорнобильській зоні сонячну електростанцію потужністю до 1 гігавата.

Це достатньо для того, аби забезпечити електроенергією усю Київську область. Будувати планують у зоні відчуження на південь від атомної електростанції. За даними міністерства екології, китайці готові інвестувати в проект 1 мільярд доларів протягом наступних 2 років.

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Одна з компаній займатиметься постачанням та встановленням сонячних панелей, інша побудує завод. Роботи зі створення об'єкта можуть розпочати вже цього року.