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Китаєць кілька тижнів їхав до рідного міста велосипедом, однак не в той бік

18:07, сьогодні 753 Читать новость на русском
Китаєць два тижні їхав не в ту сторону
Китаєць два тижні їхав не в ту сторону / 24 Канал

Мешканець китайського Жич-Жао прославився на весь світ через помилку. Чоловік хотів приїхати до рідного міста - Ціці-Кар, на китайський новий рік.

Цього року свято припадає на 28 січня. Чоловіку потрібно було подолати дві тисячі кілометрів, але оскільки майже всю зарплату він витратив на розваги, грошей на дорогу не мав. Тоді й вирішив їхати додому велосипедом.

Дорогу питав у людей, що проїжджали повз, аж поки не з’ясувалося, що їхав не в той бік. Замість півночі прямував на південь. На той час уже встиг проїхати 500 кілометрів.

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На дорогу витратив кілька тижнів. Зрештою, поліцейські дали горе-мандрівнику грошей на зворотний шлях.

Теги: Китай Курйози велоспорт
Джерело: 24 Канал
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