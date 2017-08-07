Китайська компанія смартфонів Doogee виходить на український ринок

Китайська компанія Doogee заявила про вихід на український ринок для продажу своїх смартфонів.

Компанія планує відкрити в Україні власний офіс до кінця року і вкласти у 2017-му в місцеву рекламу близько мільйона доларів, передає liga.net.

Читайте також: Презентація Meizu Pro 7: характеристика та огляд

Doogee має досить великі очікування продажів в Україні – 500 тисяч гаджетів до кінця року, зазначає видання.

Бенд Doogee спочатку базувався в Іспанії. У 2013 році компанію купив CEO of KVD International Group Сін Чао.

Зараз компанія продає свої пристрої у 160 країнах світу. У 2016 році загальний обсяг продажів склав понад 15 мільйонів смартфонів.