Китайська компанія смартфонів Doogee виходить на український ринок

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Китайська компанія Doogee заявила про вихід на український ринок для продажу своїх смартфонів.
Компанія планує відкрити в Україні власний офіс до кінця року і вкласти у 2017-му в місцеву рекламу близько мільйона доларів, передає liga.net.
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Doogee має досить великі очікування продажів в Україні – 500 тисяч гаджетів до кінця року, зазначає видання.
Бенд Doogee спочатку базувався в Іспанії. У 2013 році компанію купив CEO of KVD International Group Сін Чао.
Зараз компанія продає свої пристрої у 160 країнах світу. У 2016 році загальний обсяг продажів склав понад 15 мільйонів смартфонів.