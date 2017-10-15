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Китайська космічна станція безконтрольно падає на Землю, – ЗМІ

22:11, 15 жовтня 5723 Читать новость на русском
Космос
Космос / Фото з відкритих джерел

Протягом кількох місяців на Землю впаде Китайська космічна станція вагою 8,5 тонн.

Про це пише DailyMail.

Видання зазначає, що китайське космічне агентство втратило контроль над модулем ще на 2016-го.

Втім китайське космічне агентство слідкує за ситуацією та каже, що попередить, якщо виникне загроза потенційних зіткнень.

При цьому невідомо коли і куди саме можуть впасти уламки.

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Теги: LifeStyle Космос
Джерело: 24 Канал
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