Китайська космічна станція безконтрольно падає на Землю, – ЗМІ

Протягом кількох місяців на Землю впаде Китайська космічна станція вагою 8,5 тонн.

Про це пише DailyMail.

Видання зазначає, що китайське космічне агентство втратило контроль над модулем ще на 2016-го.

Втім китайське космічне агентство слідкує за ситуацією та каже, що попередить, якщо виникне загроза потенційних зіткнень.

При цьому невідомо коли і куди саме можуть впасти уламки.

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