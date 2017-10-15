Китайська космічна станція безконтрольно падає на Землю, – ЗМІ
22:11, 15 жовтня 5723 Читать новость на русском
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Протягом кількох місяців на Землю впаде Китайська космічна станція вагою 8,5 тонн.
Про це пише DailyMail.
Видання зазначає, що китайське космічне агентство втратило контроль над модулем ще на 2016-го.
Втім китайське космічне агентство слідкує за ситуацією та каже, що попередить, якщо виникне загроза потенційних зіткнень.
При цьому невідомо коли і куди саме можуть впасти уламки.
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Джерело: 24 Канал
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