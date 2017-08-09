Китайська Xiaomi буде судитися з українським дистриб'ютором

Один з найбільших китайських виробників електроніки Xiaomi подав до суду на українського дистриб'ютора NIS, який вирішив припинити порушення інтелектуальних прав.

Про це йдеться у позові Київського господарського суду від 25 липня 2017 року

Компанія з піднебесної звинувачує продавця у порушенні інтелектуальних прав. Адже NIS не має офіційних прав на бренд. NIS зареєстрував торговельні марки Xiaomi та Mi та використовує їх.

XIAOMI H.K Limited звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС" про припинення порушення прав власника знаків для товарів і послуг,

– йдеться у позові.

Справу передали до господарського суду Київської області. За словами фахівців, в українського дистриб'ютора мало шансів на перемогу.

Читайте також: Гаазький суд розглядає позов "Нафтогаз України" проти Росії

NIS продає продукцію Xiaomi через свій інтернет-магазин, а також через мережу з десятка роздрібних монобрендових магазинів.