Китайська Xiaomi буде судитися з українським дистриб'ютором

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Один з найбільших китайських виробників електроніки Xiaomi подав до суду на українського дистриб'ютора NIS, який вирішив припинити порушення інтелектуальних прав.
Про це йдеться у позові Київського господарського суду від 25 липня 2017 року
Компанія з піднебесної звинувачує продавця у порушенні інтелектуальних прав. Адже NIS не має офіційних прав на бренд. NIS зареєстрував торговельні марки Xiaomi та Mi та використовує їх.
XIAOMI H.K Limited звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС" про припинення порушення прав власника знаків для товарів і послуг,
– йдеться у позові.
Справу передали до господарського суду Київської області. За словами фахівців, в українського дистриб'ютора мало шансів на перемогу.
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NIS продає продукцію Xiaomi через свій інтернет-магазин, а також через мережу з десятка роздрібних монобрендових магазинів.