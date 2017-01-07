Китайські музиканти відіграли в Україні "Свято весни"
13:00, сьогодні 88 Читать новость на русском
Концерт відбувся у національній філармонії.
На Різдво артисти вирішили подарувати українцям "Свято весни". Так у Китаї називають новий рік. Святкують його аж 15 днів. Цю атмосферу намагались передати музикою.
На сцену національної філармонії виходить диригент з Китаю Шао Ен. Серед музикантів ще один гість з Піднебесної Скрипаль – Чжу Ден.
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З цією програмою музиканти об'їхали усю Європу. Україна в гастрольному списку остання. Від прийому гості з Китаю в захваті. У вільний від репетицій час музиканти встигли прогулятися Києвом і навіть вивчити кілька слів українською.
Джерело: 24 Канал
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