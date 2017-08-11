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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Китайські вчені винайшли ефективний метод лікування наркоманії

21:00, сьогодні 487 Читать новость на русском
Лікування наркоманії
Лікування наркоманії / Фото з вільних джерел

Науковці в Китаї лікують наркозалежних людей завдяки віртуальній реальності.

Про це повідомило видання "Global Times".

Відомо, що науковці провели понад тисячу експериментів. Розробники методу лікування запевнили, що система допомагає оцінити складність залежності та викорінити її.

Процедура лікування є досить простою. Пацієнти, що звернулись до вчених за допомогою, переглядали документальні кінострічки про наслідки наркотиків на організм та життя людини. Здебільшого, люди брали участь в 6 сеансах. Вкінці кожної процедури вчені включали відео гармонійного життя, щоб мотивувати пацієнтів повернутись до звичайного життя.

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Після численних експериментів та дослідів китайські новатори зробили висновок, що лікування віртуальною реальністю є ефективним. Більше, ніж половина людей, які брали участь у випробуваннях методу, позбулись залежності. Зокрема, 98,1 % хворих, що до експерименту вживали метамфетамін, та 67,3 % пацієнтів, які мали складну форму залежності, вилікувались від наркозалежності.

За словами керівника одного з департаментів Міністерства юстиції Китаю Цао Сюецзюня, віртуальна реальність буде активно використовуватись у реабілітації наркоманів.

Теги: LifeStyle Наркотики Лікування Китай
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