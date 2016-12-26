Китайці створили найдешевший смартфон з подвійною камерою

Китайська компанія Ulefone презентувала новий Gemini Pro, який стане найдешевшим серед смартфонів із подвійною камерою.

Смартфон Gemini Pro, який зовні дуже нагадує iPhone 7 Plus, передає GizChina.

Виробники гаджета зізнаються, що при його створенні вони надихались дизайном двох сучасних смартфонів-флагманів, представлених на ринку: iPhone 7 Plus та iPhone 6s.

Щодо характеристик, то відомо небагато: так, наприклад, стверджується, що пристрій створено на базі десятиядерного процесора MediaTek Helio X27, що смартфон оснащено 4 ГБ-тами оперативної пам'яті і що він має 128 ГБ пам'яті вбудованої.

Смартфон також отримав основну камеру з роздільною здатністю 13 Мп і фронтальну з такими ж параметрами.

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Екран смартфона має діагональ в 5,5 дюйма. Gemini Pro також оснащено сканером відбитків пальців і підтримкою функції швидкої зарядки.

Стартова ціна смартфона складе близько 200 доларів США.