Китаю зараз вигідно бути разом з Росією, – експерт

Те, що Китай розгорнув мобільні комплекси з міжконтинентальними балістичними ракетами на кордоні з Росією не означає якогось витку напруження між країнами. Пекін розміщує балістичні ракети в межах своєї суверенної території, тим більше, між Москвою і Пекіном є неформальні військові угоди, в рамках яких Росія надає певне військове забезпечення та співпрацює з Китаєм.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Андрій Бузаров.

Між Росією і Китаєм є стратегічне партнерство. Зараз цим двом країнам вигідно бути разом з точки зору економіки і військових аспектів, так як вони є лідерами Євразії,

– зазначає Бузаров.

За словами експерта, Російська Федерація допомагає Китаю в питаннях зміцнення його обороноздатності, зокрема, з точки зору військової загрози з боку Японії, де базується сьомий Тихоокеанський флот США. Водночас, зауважує він, Росія не хоче сваритися з Китаєм.

Водночас, Бузаров не виключає, що в майбутньому Китай і США можуть стати двома світовими лідерами і наддержавами. Але навряд чи це сподобається США, представники політичного істеблішменту якого переконані – у сучасному світі повинен бути тільки один лідер.

Нагадаємо, у провінції Хейлунцзян, що межує з Росією, Китай розгорнув нові мобільні комплекси з міжконтинентальними балістичними ракетами Dongfeng-41.



Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков Росія не вважає загрозою розміщення Китаєм міжконтинентальних балістичних ракет недалеко від спільного кордону.