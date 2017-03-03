Кива: Когда я захожу в комнату, только Аваков и Корчинский не прижимают уши

Эксклюзивное интервью с советником министра внутренних дел Ильей Кивой.

Илья Кива – не совсем типичный персонаж даже для украинской политики. Кажется, что его взгляды на жизнь и на работу в правоохранительной системе вполне одинаковы: грязь – зачистить, противника – уничтожить, остаться самым лучшим и самым сильным.

Журналисты сайта "24" посмотрели, как выглядит ежедневная тренировка советника главы МВД, после которой он рассказал нам, как должен выглядеть настоящий мужчина, описал особенности нынешней власти и объяснил, что для него изменила война.

Я вот пересмотрела Ваши интервью за последнее время, и…

Вчерашнее тоже?

Вчерашнее, каюсь, нет. Там было интересно?

Там было интересно, потому что была Надежда Савченко, а к ней же очень неоднозначное отношение.

У Вас?

Нет, в обществе. Очень неоднозначное отношение.

А у Вас какое к ней отношение?

У меня – как к женщине. Какое может быть у мужчины отношение к женщине?

Не знаю, разные варианты есть.

Ни в коем случае! Всегда должен быть один вариант отношения – как к женщине.

Политика – это женское дело?

Политика – это грязное дело. Женское дело – детей рожать и их растить. Все остальное у женщин – это хобби, забава. К этому и надо относиться, как к женской забаве. Злиться и показывать какие-то свои негативные эмоции в отношении женских забав – слишком слабо для мужчины.

Вас часто обвиняют в сексизме. Давайте подойдем к нему с другой стороны. Настоящий мужчина – он какой?

Чтобы называться мужчиной, он должен до этого состояния дорасти. Расти ему до этого состояния – всю жизнь. Останавливаться почти невозможно. Предела совершенству нет, и себя оттачивать можно до бесконечности. Поэтому, в первую очередь, настоящий мужчина… Слушай, ну, производное от слова мужчина, в моем понимании – это защита. Все.

Обязательные атрибуты каковы? Как глядя на мужчину определить, что вот он – настоящий?

Чтобы увидеть человека – надо посмотреть на его глаза. Настоящий - это точно не его фактура и не количество мышечной массы. Это – его стержень. Здесь ты не увидишь, ты почувствуешь. На уровне интуиции, инстинкта. Каждая женщина на подсознательном уровне чувствует крепкого самца. Это заложено в ней природой, потому что только от сильного самца она может произвести сильное потомство.

Почему хорошие девочки любят плохих мальчиков? Потому что у плохих мальчиков процент выживания намного больше и они могут дать сильное потомство. Кого может произвести ботан? Такого же ботана, за которым нужно будет подтирать всю жизнь и который в сложных условиях погибнет намного быстрее, чем плохой мальчик. По жизни история плохих мальчиков более интересна и более жизнеспособна. Единственный инстинкт, который закладывается в нас природой, чувство, с которым мы рождаемся – чувство самосохранения. Или страх. Страх и самосохранение – это почти похожие слова и почти слова-синонимы. У женщин так заложено чувство материнства. Только согласно ему женщина себя по всей своей жизни и ведет. Это – что касательно природы, что касательно моего сексизма. Нравится это женщинам или не нравится, но вы в этом мире рождаетесь, а мы даем вам эту возможность – рождать. Вот и все.

Мне кажется, что Вы – очень искренний человек, который не признает полутонов…

Я – искренний! У меня есть либо черное, либо белое. Это у меня с детства. Помните этот фильм, где он говорит: "Полумерами не пью"? Ну, вот это – история про меня. Никогда ничего не делаю в полсилы. Всегда всему отдаюсь до конца: война, любовь, дружба.

Это должно выматывать.

Нет, это нормальное состояние. Вас выматывает нормальное состояние? Если привык жить на пике и на максимуме, когда, не дай Бог, хотя бы на пару оборотов сбавляешь – становится не просто скучно... Становится грустно. Понимаете? Начинает тяготить отсутствие привкуса во рту. Когда пробегаешь максимальное количество километров, которое можешь пробежать – появляется привкус крови со слюной, когда печень не срабатывает и когда ты на максимуме. Если этот вкус пропадает – чувствуешь, что проживаешь жизнь зря. Каждый день проживаешь как последний, потому что только Господь знает, сколько у тебя впереди еще этих дней. Поэтому, когда с утра просыпаешься – стараешься вдохнуть полной грудью весь воздух, все, что есть вокруг тебя, пропускаешь через себя, и у тебя открываются глаза. Чувствуешь объем своей жизни. И уже не важно, что произойдет в эту минуту, потому что в эту минуту ты живешь полной грудью.

Каким Вы себя видите? Можете нарисовать свой автопортрет?

Слушайте, ну, я, наверное, в глубине души – законченный романтик. Все, что сверху – это всего лишь… Это не защита… Понимаете, что такое мышца у человека или у мужчины? Ее увеличенное состояние – это момент деформации. Во время изнурительных тренировок мышца рвется, на месте разрывов получаются наросты. В процессе на этих наростах мышца увеличивается. Чем больше ее рвешь – тем она сильнее, чем она сильнее – тем она больше. Поэтому все, что сверху – всего лишь производная той жизни, в которой я живу.

В этой жизни ты не имеешь права быть другим. Мы находимся не в райском саду Эдема, где требуется просто жить и дышать. Сегодня от тебя требуются совершенно другие качества. Нравятся они тебе или нет – ты должен их оттачивать до совершенства. Должен быть самым сильным, самым выносливым, самым смелым, самым самым. Потому что если будешь слабее – тебя съедят.

Зачем Вам политика, если это грязное дело?

В жизни масса грязных дел. Политика – это еще одна форма, которая дает возможность выравнивать углы, которые существуют в сегодняшнем нашем обществе. Я живу в социуме, нравится он мне или не нравится. Но или я подстраиваюсь под этот социум, или я социум подстраиваю под свое видение. Вот и все.

Чем я занимаюсь всю свою сознательную жизнь? Построением будущего для своих детей. В данном случае я не разделяю детей, и если говорю о будущем, значит, говорю о детях. Моя задача – выстроить будущее таким образом, чтобы оно было с минимальным риском для будущего поколения. Здесь растет мой сын. И завтра вот этот мир я передам ему. Хочу ли я передать ему этот мир вот с этой грязью, с этой вонью и с этим блядством? Нет. Поэтому я его должен поглотить во время своей жизни. Конечно, я не могу сделать невозможное, но должен сделать максимум. Вот, как эта тренировка, которую вы сегодня видели. Ты не должен давать себе послаблений – жмешь столько, сколько можешь вообще в своей жизни выжать. Вот я, например, каждый день себя спрашиваю: "Кто сегодня стал лучше? Кого я выровнял? Как повлиял на ситуацию, чтобы бл*дей стало меньше?".

Кто сегодня стал лучше благодаря Вашим усилиям?

Ой, ну, ведь, на самом деле, это бесконечный процесс. Это процесс не одного дня. Мне министр говорит: "Ну что ты везде лезешь? Ну чего ты не можешь спокойно? Зачем оно тебе надо? Это же точно не твоего ума дело! Это же не твой формат, зачем ты и туда влазишь?". Я захожу туда, где вижу грязь. На самом деле, если сейчас уже будет по-другому – начну грустить, мне станет скучно. Если перестану чувствовать опасность, подумаю, что я состарился и никому не нужен.

Понимаешь, вот какая ситуация, мне сейчас 39 лет. Пока Господь дал мне такую возможность, что моя голова работает в унисон с телом. Потом начну отставать: голова будет работать, а руки и ноги работать не будут. Раньше все было по-другому. Раньше работали ноги, но голова не соображала. Я считаю, с 35 до 45 лет – это золотой период, последняя стометровка, когда можешь оторваться от всех тех, кто бежит за тобой. Только сейчас ты двигаешься с максимальным КПД. В это время я бросил пить, курить, оставил все вредные привычки – мне жалко времени.

Почему?

Когда-то я подумал, а сколько вообще человек живет? В среднем, 70 лет. 70 помножить на 365 – это где-то 25 тысяч дней. Как бы много. На тот момент мне было 34 года, разделили на 12, откинули последние десять лет с 60 до 70, когда тобой уже пользуются. Итого, осталось 9 тысяч дней сознательного времени. И когда я на следующий день встал, я себе записал: 8 999 дней. И поверь, дни улетают так быстро! Поэтому вот эту стометровку я бегу каждую минуту с максимальным КПД. Я использую каждую минуту своего времени для того, чтобы очищать. Кто я? Я – чистильщик.

Есть список каких-то обязательных вещей, которые вы точно хотите успеть за эту стометровку?

Конечно. На самом деле, основная борьба, которая сейчас во мне происходит, она происходит с самим собой. Процесс очищения – он же не только внешний. В первую очередь, он – внутренний. Только пройдя через определенные испытания, ты знаешь себе цену. Когда-то мне сказал один взрослый человек: "Для того, чтобы доказать или показать себя, ты сразу должен будешь драться. И драться много. Потом – достаточно будет повышать голос. Но ты должен дорасти до того момента, когда достаточно будет просто посмотреть". Так вот, когда ты заходишь в комнату, знаешь, что в этой комнате все прижали уши. Если кто-то не прижал уши – значит, это твоя недоработка. Значит, чего-то в тебе не хватает.

Ты должен пройти в жизни испытания, должен узнать и то, что ты излучаешь. Это же все на интуитивном уровне. Не надо кричать или делать грозное лицо – каждый ощущает, кто кого сильнее. Ощущает тогда, когда ты знаешь, что в тебе внутри есть стержень. Но стержень просто так не появляется. Он появляется только тогда, когда ты переживаешь ряд событий, и в этом ты укрепляешься. Это сложный процесс мужского созревания, процесс всей жизни. Не страшно падать на колени, страшно, когда ты не находишь в себе силы или воли подняться, или в тебе слишком много страха, чтобы не встать. Каждый раз, когда ты поднимался с колен – именно в этот раз укреплялся твой стержень.

Поэтому когда мы говорим, какие я перед собой цели ставлю, хочу сказать, что в первую очередь, для меня цель одна – воспитать жизнеспособного, полноценного, своего сына, потому что он есть продолжение моего рода. Чтобы когда меня не будет, он стоял крепко на ногах. Мне не страшно будет, если он упадет. Мне нужно воспитать его так, чтобы он поднимался. Вот такие цели я перед собой ставлю.

Возвращаясь к тому, что когда Вы заходите в комнату, все должны прижимать уши. В Вашей жизни много людей, которые свои уши не прижимают?

Аваков и Корчинский. Это те, с кем я общаюсь. Один – мой руководитель, один – мой друг. С обоими у меня доверие. Это те люди, у которых я учусь, у каждого по-своему. Каждый – гуру в своем. Каждый из них сделал для меня слишком много. Что бы ни произошло – они никогда не будут моими противниками, вне зависимости от того, как они себя поведут. Это моя позиция по отношении к ним. Это не их позиция по отношению ко мне. Есть круг в этой жизни, круг тех, кто находится внутри, которым ты простишь все, которые никогда не станут для тебя врагами, чтобы они не сделали.

Дело все в том, что у меня люди делятся на друзей, на противников и на потенциальных противников. Но я говорю только о мужчинах. В данном случае, мы как в Библии – и накормил Господь пять тысяч людей пятью хлебами, не считая женщин и детей.

Если я правильно поняла, война стала для Вас точкой отсчета новой жизни. Что конкретно она для Вас изменила?

Ценности. Человеческие ценности, материальные ценности, смысл жизни. Это и был один из завершающих факторов формирования той платформы, на которой начала выстраиваться совсем другая личность. До этого были хаотические движения: сразу – подростка, потом –юноши, потом – незрелого еще мужчины. Думаю, что только после войны могу назвать себя мужчиной. У меня всегда примером в жизни был мой дед, на котором формировалась вся воспитательная база моего детства. Я все время хотел понять, а как это быть таким. Поэтому, если бы война не пришла в наш дом, я бы ее нашел в другом бы месте. Иначе я бы всегда мог в себе сомневаться.

Поэтому, когда пришла война – я первый прыгнул. Мы же были самыми первыми. Там, где были мы, еще не было вообще никого. Мы входили в Красноармейск, переворачивали референдумы, мы формировались, мы нападали, мы уничтожали. Это потом уже появились армия и добровольческие батальоны. Но уничтожать противника – это же начинает нравиться. Страх проходит, притираешься, ты знаешь о том, что ты уже можешь, знаешь, что ты уже проходил. Это интересные процессы, которые происходят внутри тебя. Самое главное – не заиграться.

Отвыкнуть убивать после войны тяжело?

А почему Вы считаете, что я отвык? Я всегда себя держу в таком состоянии, что готов к действию в любой момент. Что такое убивать? Убивать – это на бытовом уровне. На уровне военных – это уничтожение противника. Это не есть убийство. Мы говорим об уничтожении противника на войне. А для меня война – она и не закончилась.

Для Вас война продолжается?

Конечно. Она для меня и не закончится. Это для меня и есть вся жизнь. Что такое мужчина? Мужчина – это пуля. Пуля не имеет углов. Чем она правильнее, тем она дальше летит. Вот так ты всю жизнь себя и формируешь.

Я очень долго подходил к вопросу детей. Для мужчины ребенок – уязвимое место. Но в нас заложено, чтобы у нас было продолжение рода. Это обязательный фактор, который должен присутствовать в жизни каждого мужчины. Мужчина без продолжения рода отсутствует. Это однозначно. Мы не можем нарушать процессы мироздания. Ты пришел в этот мир, чтобы дать жизнь другим. Вот соблюдайте этот закон – и все будет правильно. Не надо мудрствовать.

Меня все спрашивают, почему я против гомосексуализма. Я не против гомосексуализма. Я – за процессы мироздания: инь – янь, плюс – минус, черное – белое, мужчина – женщина. Мы в этом мире не для того, чтобы удовлетворять скотские потребности кого-то трахнуть, пожрать, посрать. Нет, ни в коем случае. Мы пришли в мир, чтобы дать жизнь другим. В этом смысл.

Если бы у Вас была возможность позвонить Владимиру Путину, что бы Вы ему сказали?

У меня все в порядке с психикой. Я научился говорить тогда, когда меня будут слышать. Нет смысла сотрясать воздух просто так. Нет смысла звонить, когда тебя не слышат, говорить, когда тебя не видно. Разговаривай вровень, садись за стол с теми, с кем ты сможешь за ним усидеть, надевай обувь ту, которая тебе не жмет, клади в рот столько, сколько сможешь проглотить, потому что всем остальным можешь подавиться. Поэтому я бы не стал разговаривать с Путиным. Или же стал лет через 10-12, когда уже будет слышно.

Думаете, через десять лет уже будет слышно?

Не знаю. Может быть, будет слышно и через два года. Может, мы вернемся, и в нашей стране будет какой-нибудь военный переворот и диктатура власти. Как будут развиваться события в нашей стране – сложно сказать. У нас слишком сложный противник.

Самое главное, что не столько страшен противник, сколько у нас отсутствует тыл. Нет позиций. А те, у кого позиции есть – сами по себе люди слабые.

Почему?

Сегодня у власти те, кто любит деньги. Деньги – самая непостоянна фракция, на которой ничего нельзя построить и которая ни к чему не приведет. Деньги исчезают точно так же, как они появляются. Поэтому построенная на них позиция всегда будет проигрышной. К сожалению, сегодняшнее руководство нашей страны формирует всю свою позицию на деньгах. Деньги – это якорь, который не дает им полноценно действовать, чтобы вывести страну из этого хаоса. Они привязаны к своим чемоданам с деньгами, они привязаны к своим валютным счетам заграницей, они привязаны к обязательствам перед своими деньгами. Для войны – это проигрышная ситуация. Для войны нужно, чтобы было как у латыша – хрен да душа, встал и пошел.

У меня все проще – я всегда готов. Всегда могу надеть бронежилет, взять автомат и побежать. Тут я выиграю у всех. Вот с войны уже прошло два года, а я только последнее время начал на ночь не одеваться. Это была привычка: приехал, помылся, почистил зубы, оделся, лег и заснул.

Март – месяц, когда в нашей стране принято поздравлять женщин. Но в стране кризис, денег не всем хватает. Есть рецепт от Ильи Кивы, чем порадовать свою девушку, если с деньгами напряжно?

Да ну, прекратите! Я же не нищий, тот прожиточный минимум, который мне требуется, мне дается. Я же очень результативный игрок.

А мужчинам, которые не настолько результативны, что Вы можете посоветовать?

Я могу им посоветовать становиться результативными. Чтобы у них была возможность поздравить своих женщин. Иначе зачем тогда они нужны? Своих женщин точно нужно радовать не вонючими драными носками. Нет! Работайте!

Точно могу сказать – нет ничего невозможного. Есть только два останавливающих фактора: ты не хочешь или тебе это не нужно. Все! Появляется только там – где боль, растет там – где рвется, а рвется только тогда, когда ты прикладываешь усилия. Когда говорят, что все плохо – это все история. Плохо по отношению к чему? Плохо где? Чего не хватает? Все это – ху*ня. Я всегда говорю, если тебя так ху*во – съезди в Авдеевку, посмотри как там, и тебе сразу станет аху*тельно! Просто вы, собаки, не хотите ничего делать. Готовы только стонать, и за это вас не жалко. Не надо жаловаться! Надо работать. Не нужно даже быть сильно умным. Нужно быть настойчивым – и Господь тебе даст.

Поэтому мужчинам, которые не могут порадовать своих женщин, я хочу сказать: не заводите себе женщин.

У тихоокеанского племени маори есть бог Кива, повелитель океанов…

Да.

Вы о нем слышали?

Я этого не знал, но я это чувствовал.

Это несколько сумасбродный бог, склонный к экстравагантным поступкам. Чувствуете в себе что-то от бога?

Конечно, повелитель судеб же! А про сумасбродные поступки… Если бы Вы меня узнали, когда мне было лет тридцать, то ой! Это была еще одна история. Конечно, было сумасбродство, какое-то катастрофическое сумасшествие. Меня научили жить постоянно на острие атаки, потому что все остальное – жалкое влачение и существование. Так что все Кивы чем-то похожи. Поверьте, я не менее сумасшедший, чем этот новозеландский бог, который повелитель океанов.

Фото: Эдуард Крыжановский