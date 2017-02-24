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Ківа заявив, що Сурков і Ардзінба контролюють групу депутатів у Раді

19:04, сьогодні 79 Читать новость на русском
Ілля Ківа
Ілля Ківа / dumskaya.net

Радник міністра внутрішніх справ України Ілля Ківа підтримав проект руху "Україна без сепаратизму", метою якого є створення єдиної інформаційної бази антиукраїнських політиків.

Напередодні в рамках проекту "Кремлівський кеш" на сайті руху було опубліковано список нардепів (т.зв. група Сурков-Ардзінба), які, на думку творців, співпрацюють із Росією, пише "Обозреватель".

За словами радника міністра, у Верховній Раді існує група депутатів, які працюють в інтересах Кремля. Ідеологом процесу, на думку Ківи, є Владислав Сурков, а координує діяльність політиків Інал Ардзінба.

На думку чиновника, з подібною практикою необхідно боротися найжорсткішими методами. Ківа стверджує, що "необхідно радикально припиняти ці злочини і зрадницьку діяльність щодо України і на користь Росії". "Покарання може бути аж до розстрілу. У воєнний час передбачається прискорений процес засудження, винесення вироку і приведення його в дію", – підсумував радник міністра.

Координатор громадського об'єднання "Автомайдан Київ" і один з ініціаторів руху "Україна без сепаратизму" Дмитро Карп також вважає, що більшість лідерів громадської думки та їхні ініціативи "мають безпосередній стосунок до Росії, яка намагається повернути ситуацію в Україні руками Суркова і його заступника Ардзінби".

Про це він разом з колегою Катериною Кувіта і журналістом Айдером Муждабаевим повідомив під час прес-конференції в УНІАН.

"Зупинятися ми не плануємо. Ми будемо продовжувати збір інформації і шукати людей, які провадять зрадницьку політику щодо своєї країни у вищих ешелонах влади", – сказав Карп.

Наразі в рамках проекту "Кремлівський кеш" зібрано дані про корупційну та іншу злочинну діяльність 15 політиків на території України, які мають безпосередній стосунок до Росії, анексії Криму та створення осередків сепаратизму на сході країни.

Список підготовлено на основі інформації з відкритих джерел (у тому числі листування Суркова на сайті хакерської групи "КіберХунта"), а також заяв спецслужб України про політиків, які працюють на Кремль з метою дестабілізації ситуації в країні.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила механізм підкупу спецслужбами Росії депутатів Верховної Ради для лобіювання федералізації і російської мови в Україні.

Теги: Політика СБУ Верховна Рада Україна-Росія
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