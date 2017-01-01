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Кива зробив скандальну заяву: Так, я сексист у прямому сенсі цього слова

22:17, сьогодні 32546 Читать новость на русском
Ілля Кива
Ілля Кива / Фото з соцмереж

Радник глави МВС Ілля Кива заявив, що він сексист і тому не сприймав жінку-керівника Хатію Деканоідзе.

Таке зізнання Кива зробив в ефірі одного з українських телеканалів.

Хатія, вона дійсно хороша людина, і в мене до неї, як до жінки, дійсно хороше ставлення. Звичайно, вона красива жінка. І, звичайно, це мені імпонувало. Мені просто важко було сприймати жінку-керівника. Мене відразу назвуть тут сексистом,
– сказав він.

Кива заявив, що є сексистом у прямому сенсі цього слова. Він додав, що "чоловіком є той, хто оберігає і охороняє, і створює умови, а жінка в цих умовах вже живе".

У цьому контексті Кива заявив, що у правоохоронних структурах "потрібні ті, хто готовий буде переламувати хребти всьому тому, що протистоїть законності або виконанню законів".

І навіть якщо це будуть ті брудні "мусори", про які ми будемо ще багато і чути, і говорити. Адже ніхто нікуди не подівся, багато структур і люди так і залишилися. Вони вміють придушувати, протистояти і захищати свої гроші. І тут потрібна боротьба,
– заявив Кива.

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Теги: Україна Ілля Кива Хатія Деканоідзе Політика
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