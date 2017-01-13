Киян застерегли від недійсних платіжок за компослуги

ПАТ "Київенерго" застерігає, що єдина платіжка, розіслана киянам КП "ГІОЦ", є недійсною.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У зв’язку із розповсюдженням КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" нового формату платіжки, єдиної для усіх комунальних послуг, звертаємо вашу увагу, що оплата послуг "Київенерго", як і раніше, має здійснюватися виключно за платіжками "Київенерго",

– мовиться в повідомленні.

Зазначається, що у платіжках "Київенерго" "відображені точні обсяги споживання, коректні нарахування та реквізити вашого особового рахунку".

Тому кошти, сплачені за цими рахунками, гарантовано будуть зараховані за спожиті вами послуги. Просимо не сплачувати послуги з тепло- та електропостачання у січні за платіжками "ГІОЦ", оскільки не можемо гарантувати надходження коштів за спожиті послуги на особові рахунки клієнтів,

– наголосили в "Київенерго".

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Додамо, що платіжки "Київенерго" за електроенергію кияни отримають до 16 січня, а за опалення і гарячу воду – з 15 по 22 січня. Також у компанії показали, як виглядатимуть платіжки.