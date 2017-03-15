Киянам обіцяють менші тарифи на опалення за лютий

Кияни, які проживають у будинках без лічильників, заплатять за опалення на 18% менше за нормативи.

Ціна в лютому буде становити 27,08 грн за метр квадратний, в той час, як в нормативній вартість закладена ціна 33,97 грн за метр квадратний. Про це повідомляє прес-службі "Київенерго".

Як пояснили у відомстві, обсяг спожитого будинком тепла залежить від температури повітря (чим холодніше, тим більше тепла потрібно для обігріву будинку) та енергоефективності будівлі.

Від так, саме завдяки досить високій температурі повітря – кияни заплатять менше за опалення.

Читайте також: Кому вигідно продовжувати опалювальний сезон