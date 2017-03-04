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Кияни зібралися на масштабну весняну толоку

17:09, сьогодні 23 Читать новость на русском

Маріїнський парк в урядовому кварталі Києва вже за дві години набув нового вигляду. Столичні чиновники, студенти та комунальники гуртом прибрали п'ять гектарів зеленої зони, встелених торішнім листям.

В парку перед Верховною Радою прибирали одночасно більше двох сотень людей. Серед них – держслужбовці Печерського району столиці, активісти та просто кияни.

Ініціатори толоки зазначають, що прибирання торішнього листя – лише перший з етапів прибирання. Вже за два тижні вони планують висадити в Маріїнському парку молоді дерева.

Ми плануємо оновлювати природний склад цього парку. Висаджувати нові дерева, в тому числі і вічнозелені, і листяні, а також велику кількість кущів та квітів, – повідомила ландшафтний дизайнер Алла Філіпова.

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Теги: Київ
Джерело: 24 Канал
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