Киянку підозрюють у вбивстві батька

У Києві затримали жінку, яку правоохоронці підозрюють у кривавій розправі з батьками.

Про це повідомила Патрульна поліція.

Інцидент стався в багатоповерхівці на вулиці Маршала Гречка. Правоохоронці, що прибули на місце події, виявили жінку з пораненням голови та мертвого чоловіка.

"На місці події інспектори патрульної поліції побачили скривавлену жінку в шоковому стані зі скальпованою раною голови й гематомами та тіло чоловіка без ознак життя. Довкола було багато крові й слідів боротьби. Неподалік лежав складний ніж, також весь у крові", – йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, в квартирі перебував 26-річний чоловік, який надав інформацію щодо трагедії. За його словами, 40-річна жінка вбила батька за спробу зґвалтування.

Наразі ймовірну вбивцю госпіталізували. Слідчі встановлюють всі обставини вбивства.