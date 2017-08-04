20:53
4 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичний кумир Путіна. РПЦ проти
Вєсті Кремля
23:30, 3 серпня
Вєсті.UA. Війни Ляшка. Скільки українців відправились у РФ з початку року
Вєсті.UA
20:46, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 19:00: Ситуація в зоні АТО. Саакашвілі в Польщі
Випуск новин
20:22, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Киянку підозрюють у вбивстві батька

16:08, сьогодні 736 Читать новость на русском
Вбивство у Києві
Вбивство у Києві / Репортер

У Києві затримали жінку, яку правоохоронці підозрюють у кривавій розправі з батьками.

Про це повідомила Патрульна поліція.

Інцидент стався в багатоповерхівці на вулиці Маршала Гречка. Правоохоронці, що прибули на місце події, виявили жінку з пораненням голови та мертвого чоловіка.

"На місці події інспектори патрульної поліції побачили скривавлену жінку в шоковому стані зі скальпованою раною голови й гематомами та тіло чоловіка без ознак життя. Довкола було багато крові й слідів боротьби. Неподалік лежав складний ніж, також весь у крові", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Тіло літнього чоловіка виявили у Левандівському озері у Львові

Окрім цього, в квартирі перебував 26-річний чоловік, який надав інформацію щодо трагедії. За його словами, 40-річна жінка вбила батька за спробу зґвалтування.

Наразі ймовірну вбивцю госпіталізували. Слідчі встановлюють всі обставини вбивства.

Теги: Новини України Жертви Кримінальні новини Поліція Новини Києва
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Злови сонце на озері, а друзів – на стометрівці у рідному Франику!
сьогодні, 12:07 Злови сонце на озері, а друзів – на стометрівці у рідному Франику!
Готівковий курс валют 4 серпня: євро не припиняє рости
сьогодні, 19:17 Готівковий курс валют 4 серпня: євро не припиняє рости
470
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Кличко-старший розповів про слабкість Володимира напередодні бою з Джошуа
 27 квітня , 14:47
Опублікували відеозаяву Насірова: Я не симулюю
 6 березня , 04:12
Найбільший у світі рок-хор приїхав до Львова, щоб допомогти українським сиротам
 сьогодні , 19:12
МОЗ поки офіційно не підтверджує смерті українців від спеки
сьогодні , 16:50
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук