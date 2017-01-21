Києву треба зробити висновки з свого ставлення до президентських виборів у США, – експерт

Європарламент з високою ймовірністю і надалі підтримуватиме Україну, незважаючи на те, що його новим президентом став представник Італії Антоніо Таяні. А от Україні варто не повторити помилки з однозначною ставкою на одного кандидата на прийдешніх виборах у Франції та Німеччині.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

За словами експерта, Таяні – представник Європейської народної партії, яка завжди підтримувала Україну, що особливо показали останні три роки. Однак, зазначає Постоловський, дуже важливо, як українські депутати, особливо члени ПАРЄ, і загалом політикум і влада зможуть на даному етапі запропонувати нову стратегію і пояснити, чому Європа повинна і надалі нас підтримувати.

Треба зважати, що 2017 році – це рік європейських виборів. Основні, які матимуть значення для подальшого розвитку стосунків України з ЄС відбудуться у Франції і Німеччині. Не треба кричати "зрада" і "все пропало", а зібратися і продумати подальшу стратегію взаємостосунків з новим керівництвом цих країн. При цьому врахувати помилки, які Київ допустив, зробивши однозначну ставку на Гіларі Клінтон,

– зауважив політолог.

Тому, вважає Сергій Постоловський, Україні треба пропонувати свій порядок денний, знаходити точки дотику з різними партіями, представниками європейського політикуму. Зокрема, співпрацювати з європейськими консерваторами.

"Не думаю, що у Франції на президентських виборах переможе Марін Ле Пен. Тому що навряд чи французи стали настільки праворадикальними, щоб її обрати. Але нинішні тенденції показують, що правоцентристи і консерватори в Європі в цьому році можуть здобути багато політичних бонусів і навіть перемог в окремих країнах", – наголосив Постоловський.

Водночас, зазначає експерт, якщо Україна і надалі дотримуватиметься позиції "пливемо за течією, а там, як буде, так і буде", то нічого зрештою не буде.

Необхідно грати на випередження. Самому пропонувати порядок денний, а Європа вже буде змушена якось реагувати на наші пропозиції. Але потрібно проявити ініціативу. Інакше ніхто нас не буде добровільно тягнути, незалежно від того, хто обраний новим президентом Європарламенту,

– переконаний Сергій Постоловський.

Нагадаємо, новим головою Європарламенту у Страсбурзі обраний італієць Антоніо Таяні, висунутий фракцією "Європейської народної партії" (Християнські демократи).