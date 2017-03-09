Києву видніше, звідки "ополчення" бере зброю, – у Путіна відповіли на обвинувачення

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що Росія ніколи не була учасником бойвих дій на Сході УКраїни, проте Кремль визнаватиме будь-яке рішення Міжнародного суду ООН.

Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами, передає "РИА Новости".

Перше, Росія не є учасником цієї кризи, це внутрішньоукраїнська криза. Росія ніколи не була учасницею бойових дій на Південному Сході України. Друге, Києву видніше, звідки можуть діставати зброю представники Донбасу, і в яких складах ця зброя, власне, перебувала, в яких локаціях була напередодні початку, по суті, громадянської війни. Ведеться судовий процес, і тут потрібно абсолютно діяти в тих рамках, які передбачено для подібних процесів,

– наголосив голос Путіна.

Крім того, прес-секретар Путіна зазначив, що Росія визнає рішення Міжнародного суду ООН, оскільки вона є учасником цього розгляду.

"Тобто, якщо б Росія не визнавала рішення суду, то, відповідно, вона б не була учасником цього розгляду", – пояснив Пєсков.

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Нагадаємо, з 6 до 9 березня у Гаазі в Міжнародному суді ООН тривають судові слухання за позовом України проти Росії.



7 березня Кремль тут відкинув будь-які обвинувачення на свою адресу щодо постачання зброї терористам і заявив, що бойовики на Донбасі самі знайшли зброю у шахтах – радянську або залишену Збройними силами України.