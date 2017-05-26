Київ накрила потужна злива: машини тонуть

Удень 26 травня у Києві пройшов шалений дощ, внаслідок чого кілька вулиць столиці не на жарт затопило.

Користувачі у соцмережах уже діляться світлинами наслідків стихії.

Соцсети взорвало (с) видео жуткого майского ливня в Киеве! ??? Posted by Julia Ryabchun on Friday, 26 May 2017

Шалена злива у Києві

Київ після зливи

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#дождь #подол #весна #утро Допис, поширений Iggy (@mr_1ggy) Тра 26, 2017 о 2:17 PDT

Столицю України накрило дощем



Погода розгулялась не на жарт у Києві

Злива у Києві

Вот это дождик?Ноги все вымокли (((Жесть погодка, но мне ничего то не помешало пойти на маникюр ? #киев#украина#kievgood#kievgram#kiev#kievblog#дождь#дождливыйдень#утро#погода#rain Допис, поширений Aleksa Lukyanova (@alexafoks) Тра 26, 2017 о 2:09 PDT

Потужний дощ у Києві



Київська злива

Зауважимо, що стихія найбільше збитків завдала Лук’янівці.

Крім того, під дощем у Києві пройшли урочисті лінійки в деяких школах.

Дощовий "Останній дзвоник"