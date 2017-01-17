Київ накрило радіаційним туманом, – синоптики

Сьогодні столиця України пережила доволі неочікуване погодне явище, коли весь Київ був окутаний туманом.

Туман, який сьогодні був у Києві, синоптик Наталія Діденко назвала радіаційним.

Туман, який привернув до себе сьогодні багато уваги, називається радіаційним. Така його назва у кваліфікації туманів. Ще є адвективні, тобто, ті, які утворюються з-за адвекції, переносу, повітряних мас. Є ще й інші. А радіаційний – тутешній, не приходить звідкись, а утворюється на місці, внаслідок вихолодження приземного повітря від радіаційного випромінення охолодженої земної поверхні,

– зазначила синоптик.

Однак вона заспокоїла киян, вказавши, що він зовсім не радіоактивний.

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Нагадаємо, сьогодні Київ був окутаний туманом.



В КМДА запевнили, що причиною смогу та неприємного запаху у столиці є не пожежі і не спалення сміття, а погодне явище.



Користувачі соцмереж ділилися незвичними фото природного явища. І навіть з космосу.



Синоптики попереджають, що завтра туман пошириться і на решту території України.