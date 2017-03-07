Київ паралізували серйозні затори

Сьогодні вранці у Києві на дорогах утворилися масштабні затори. Станом на 9 ранку рівень закоркованості столиці оцінюють у 6 балів.

Про це свідчать "Яндекс. Затори".

Зокрема, паралізовано рух на мосту Патона, Південному мосту і проспекті Бажана, Дарницькому мосту і Дарницькому шосе, на мосту Метро, Московському мосту та проспекті Генерала Ватутіна.

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Крім того, затори спостерігаються на Кільцевій дорозі, Голосіївському проспекті, Набережному шосе, проспекті Перемоги та на вулицях Борщагівській і Теліги.

Закорокованим зараз є і центр Києва. Так ускладнений проїзд на бульварі Лесі Українки, вулицях Басейній, Хрещатик, Володимирській, Грушевського та на бульварі Тараса Шевченка.