Київ прощається з Любомиром Гузаром: онлайн-трансляція

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У неділю, 4 червня, в Києві в Патріаршому соборі Воскресіння Христового віряни прощаються з колишнім предстоятелем УГКЦ кардиналом Любомиром Гузаром.
Про це повідомляє "Громадське".
З самого ранку в храмі відбуваються літургії. До Собору сходяться люди, щоб віддати останню шану Блаженнішому Любомиру. Зазначимо, що попрощатися з кардиналом можуть всі охочі бажаючі.
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Додамо, що двері собору будуть відчинені цілодобово. Біля домовини відбуваються молитовні читання.
Попрощатися з Любомиром Гузаром у Києві прийшло чимало людей
Закінчиться прощання у понеділок, 5 червня, Архиєрейською Літургією та Чином погребіння. До собору приїдуть близько 600 священнослужителів з різних єпархії України та з-за кордону.
У молитві братиме участь особистий посланець Святішого Отця Франциска Архиєпископ Кирил Василь, секретар Конгрегації для Східних Церков.
Поховають Блаженнішого Любомира в крипті Патріаршого собору 5 червня об 11:00.
Нагадаємо, 31 травня після важкої хвороби пішов із життя колишній глава УГКЦ Блаженнійший Любомир (Гузар).