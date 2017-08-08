Київ тоді все програв, – Тимчук розповів про роль України в ході російсько-грузинської війни

Нардеп Дмитро Тимчук вказав, що Україна ще тоді, 2008 року мала б вжити відповідних заходів, бачачи ситуацію.

Сьогодні виповнюється 9 років відтоді, як Росія напала на Грузію. І Україна зіграла у цій історії особливу роль, пише Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, Росія тоді використовувала Чорноморський флот, тобто, по факту, територія Україна стала одним із плацдармів розгортання російських військ. Це автоматично робить Україну невільною "спільницею". Жодної реакції від офіційного Києва.

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Окрім того, іронічно, підкреслив Тимчук, що цей ж таки флот відіграв свою роль і в анексії Криму.