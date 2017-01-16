Київ тремтить перед Трампом, – німецька газета

Керівництво України на чолі з президентом Петром Порошенком переживає в Україні кризу і «з жахом чекає приходу до влади нового американського президента Дональда Трампа".

Про це пише німецьке видання Frankfurter Allgemeine.

"Київ побоюється, що інтересами України можуть пожертвувати на користь угоди між Трампом і російським президентом Володимиром Путіним", – пишуть журналісти.

За їхніми даними, аби заспокоїти українців і приїхав в Україну віце-президент США Джо Байден.

При цьому німецьке видання додає, що "Україна сама внесла лепту в охолодження відносин з Вашингтоном", адже під час передвиборної кампанії зробила ставку на Хілларі Клінтон. Відтак, республіканець Трамп "застав українське керівництво зненацька".

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Також видання нагадало розслідування американського журналу Politico, в якому йдеться, що українці впливали на вибори в США .Співробітники українського посольства у Вашингтоні, нібито, підігравали демократам і постачали їх інформацією про можливі зв'язки Трампа з Росією.

Про кандидата Трампа, як про не дуже хорошого політика, говорили і ряд українських високопоставлених політиків.

"В результаті тепер на берегах Дніпра мало сподіваються на допомогу з-за океану", – резюмують журналісти.