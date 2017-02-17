Київ включили у рейтинг найдешевших міст для туристів

Фахівці визначили найдешевші міста світу для туристів у 2017 році. Очолила рейтинг столиця Болгарії Софія.

Список найдешевших міст для туристів оприлюднив сайт компанії Hoppa.

Результати рейтингу свідчать, що на одного відпочинку в Софії знадобиться 47,8 доларів. У цю суму входить плата за номер в готелі, а також їжа, поїздки на таксі та розваги.

На другій сходинці опинився Каїр в Єгипті, де туристу доведеться за день відпочинку віддати 48,9 доларів. Трійку лідерів замикає іспанський населений пункт Картахена, де необхідна добова сума становить 49,7 доларів.



Далі в рейтингу йдуть Бухарест, Анталья, а також Сіємреап (Камбоджа), Київ, Маніла (Філіппіни), Мехіко і Сліма (Мальта).

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