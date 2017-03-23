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"Київавтодор" сконфузився через помилку в оголошенні: фотофакт

03:53, сьогодні 31 Читать новость на русском
Працівники
Працівники "Київавтодору" / kievcity

Комунальники "Київавтодору" вивісили оголошення про ремонт дороги. Однак киян здивувало саме оголошення про ремонт, а точніше помилка в слові "район".

У Дніпровському районі Києва на вулиці Раїси Окіпної вивісили попереджувальне оголошення, що капітальний ремонт доріг триватиме з 1 по 30 березня і просили вибачення за незручності.

Однак увагу привернула орфографічна помилка у слові "район". Про це на своїй сторінці у Facebook написав письменник Артем Чапай.

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"А ми дивуємося, що в Сільпо на вагах пробують "бонан" вибити й тим чергу позад себе збирають. А тут офіційно ремонт на рОйоні", – написав він.

Теги: Україна Київ Держслужба автодоріг Курйози
Джерело: 24 Канал
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