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Київрада "порекомендувала" припинити співпрацю з російськими компаніями

14:00, сьогодні 6
Київрада
Київрада / ukranews

У Київраді підприємствам, які ведуть свою діяльність в столиці, порекомендували припинити співпрацю з резидентами РФ, а меру Києва – звернутися в РНБО щодо розширення санкцій.

Депутати Київської міської ради на пленарному засіданні у четвер ухвалили рішення "Про суб'єктів господарювання Російської Федерації і таких, що перебувають під прямим чи непрямим контролем фізичних або юридичних осіб РФ, які прямо або опосередковано здійснюють господарську діяльність в місті Києві". Про це повідомила прес-служба Київради.

Це рішення підтримали 93 депутати. В ньому всім підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності та фізичним особам-підприємцям, які здійснюють господарську діяльність у Києві, порекомендували припинити співпрацю із зацікавленими особами з РФ.

Також, це надає право РНБО застосовувати або розширяти вже чинні санкції стосовно РФ у разі такої потреби.

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Водночас, Антимонопольний комітет України повинен за 3 місяці сформувати перелік осіб та підприємств РФ, з якими якраз і необхідно припинити контактувати.

Теги: Політика Київрада гроші Україна-Росія Санкції
Джерело: 24 Канал
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