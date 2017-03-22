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Київрада суттєво підніме штрафи за куріння в громадських місцях

19:57, сьогодні 1236 Читать новость на русском
Куріння у громадських місцях
Куріння у громадських місцях / vidomosti-ua.com

У Київській міськраді запропонували проект, згідно з яким штрафи за куріння в громадських місцях піднімуть у 100 разів.

Такий проект запропонували у Київраді 22 березня на засіданні постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків, передає Gazeta.ua.

Кінцеве рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Закон є, і він працює. Але недобросовісним власникам ресторанів простіше заплатити штраф у 1700-5000 гривень і далі продовжувати порушувати норму, створюючи людям незручності. Тому ми ініціюємо значне підвищення цих штрафів, від 50 до 100 разів,
– наголосила депутат Київради, автор проекту Алла Шлапак.

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Нагадаємо, площа спеціально відведених для куріння місць не має перевищувати 10% загальної площі приміщення. Окрім цього, приміщення повинні бути обладнані витяжною вентиляцією. За 2016 рік за незаконне куріння у кафе та ресторанах власникам довелося сплатити штрафів на майже півмільйона гривень.

Теги: Україна Київ Заборона куріння штрафи
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