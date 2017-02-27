Київське метро повністю відмовляється від жетонів

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" до кінця року відмовиться від використання жетонів для оплати проїзду і найближчим часом припинить їх продаж через каси.

Про це повідомила прес-служба метрополітену в Facebook.

Ми переформатуємо каси на роботу з картками, тому радимо купувати жетони в автоматах. Скоро в касах їх вже не буде,

– мовиться у повідомленні столичної підземки.

Представники підприємства додали, що для разових поїздок варто користуватися карткою, поповненою на необхідне число поїздок.

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