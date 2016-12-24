Київські активісти влаштували акцію проти злочинів в Сирії

Столичні активісти пікетували посольство Сирії та вимагали припинити військові злочини в країні.

За даними сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, за п'ять років війни в Сирії загинули понад чверть мільйона осіб і майже п'ять мільйонів людей стали біженцями.

Пікетувальники зауважили, що трагедії Сирії та України схожі. І закликали українців більше допомагати сирійським біженцям. А від ЄС вимагали посилити санкції проти Росії та Ірану.

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