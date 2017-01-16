Київські комунальники штрафують підприємців за неприбраний сніг

Столичні комунальники склали на недобросовісних підприємців протоколи на 400 тисяч гривень.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Крім того, звітують: з початку зими вивезли 70 тисяч тон снігу зі столичних вулиць. Тепер посипають дороги піском, бо в столиці очікують ожеледицю.

Окрім того, коли столична влада зверталась до водіїв із проханням пересісти з особистих автівок на громадський транспорт, то у місті фіксували зріст пасажиропотоку до 5%. Завдяки цьому вперше за всі роки в Києві не було 10-бальних заторів.

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