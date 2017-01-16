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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Київські комунальники штрафують підприємців за неприбраний сніг

15:39, сьогодні 286 Читать новость на русском
Прибирання вулиць у Києві
Прибирання вулиць у Києві / 24 Канал

Столичні комунальники склали на недобросовісних підприємців протоколи на 400 тисяч гривень.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Крім того, звітують: з початку зими вивезли 70 тисяч тон снігу зі столичних вулиць. Тепер посипають дороги піском, бо в столиці очікують ожеледицю.

Окрім того, коли столична влада зверталась до водіїв із проханням пересісти з особистих автівок на громадський транспорт, то у місті фіксували зріст пасажиропотоку до 5%. Завдяки цьому вперше за всі роки в Києві не було 10-бальних заторів.

Читайте також: Одну з київських вулиць пропонують назвати іменем Богдана Гаврилишина

Теги: Київ Київ замело снігом КМДА
Джерело: 24 Канал
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