Київські посадовці привласнили понад 30 мільйонів гривень, – СБУ

СБУ та Генпрокуратура виявили, що чиновники комунального підприємства "Київпастранс" привласнили чималу суму.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

Для купівлі палива та запчастин посадовці уклали багато правочинів з фіктивними підприємствами. Оплачені товари не поставлялись або купувались за завищеними цінами. Частину коштів, отриману підприємствами, фігуранти кримінальної справи ділили між зацікавленими особами.

Наразі правоохоронці провели 29 обшуків, під час яких вилучили документи, що підтверджують протиправні дії. Окрім помешкань чиновників, огляд провели і у службових кабінетах.

За фактом правопорушення відкрито кримінальне провадження.

Читайте також: В яких іноземних банках тримають гроші українські можновладці: цікава інфографіка