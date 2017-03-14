Київський школяр затримав педофіла

У Києві 16-річний школяр викрив у соцмережах педофіла та звернувся до поліції із заявою.
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Києва.
Як розповів хлопець, чоловік почав надсилати йому повідомлення, присилав фото порнографічного характеру та навіть пропонував вступити у статевий зв’язок.
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Аби допомогти затримати педофіла, школяр погодився продовжувати з ним листування.
Через деякий час чоловік призначив йому зустріч біля метро «Нивки». Звідти вони пішли в парк. Там разом із друзями затримали цього чоловіка та звернулись у поліцію.
Затриманим виявився 53-річний мешканець Києва. У його телефоні знайшли порнографію.
Зараз затриманому загрожує до 5 років тюрми.