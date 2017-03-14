Київський школяр затримав педофіла

У Києві 16-річний школяр викрив у соцмережах педофіла та звернувся до поліції із заявою.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Києва.

Як розповів хлопець, чоловік почав надсилати йому повідомлення, присилав фото порнографічного характеру та навіть пропонував вступити у статевий зв’язок.

Читайте також: Другокласниця вчинила страшне самогубство на Київщині

Аби допомогти затримати педофіла, школяр погодився продовжувати з ним листування.

Через деякий час чоловік призначив йому зустріч біля метро «Нивки». Звідти вони пішли в парк. Там разом із друзями затримали цього чоловіка та звернулись у поліцію.

Затриманим виявився 53-річний мешканець Києва. У його телефоні знайшли порнографію.

Зараз затриманому загрожує до 5 років тюрми.