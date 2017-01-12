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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Київський суддя попався на чималому хабарі за обіцянку "вплинути на рішення"

19:51, сьогодні 171 Читать новость на русском
Отриманий хабар
Отриманий хабар

У Києві затримали суддю Господарського суду столиці, який шахрайським способом намагався отримати у підприємця 16 тисяч доларів.

За вказані грошові кошти представник "феміди" обіцяв посприяти у вирішенні ним питання щодо винесення суддями Київського апеляційного господарського суду та Вищого господарського суду України судових рішень на користь позивача.

Затримали суддю під час отримання останньої частини грошових коштів в сумі 10 тисяч доларів США суддю затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, притягнення всіх винних осіб до відповідальності, тривають обшуки в адміністративному приміщенні Господарського суду м. Києва та за місцем проживання судді, а також готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,
– повідомила прес-секретар Юрія Луценка Галина Сарган.

За скоєне кримінальне правопорушення судді загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

До слова, сьогодні Вища рада правосуддя (ВСП) відсторонила на 20 днів з посади суддю Київського апеляційного адміністративного суду Ігоря Петрика, якого затримали при отриманні 5 тисяч доларів хабара.

Також було прийнято рішення про відсторонення на 2 місяці від виконання функцій судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова, щодо якого прокуратура розслідує кримінальне провадження.

Теги: Україна Юрій Луценко Судді ГПУ Хабар Київ
Джерело: 24 Канал
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