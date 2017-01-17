Київський суддя застосував силу проти журналістів, втікаючи від дражливих питань

Суддя Київського апеляційного адмінсуду Ігор Петрик замість відповіді на не зручні питання вирішив розштовхав журналістів та втекти.

Про це йдеться в сюжеті Євгенії Слівко для програми "Наші гроші. Досудилися".

Відомо, що 1 грудня 2016 року керівник САП Назар Холодницький повідомив про затримання судді Ігоря Петрика одразу після отримання хабара в розмірі 5 тисяч доларів. Холодницький підкреслив, що гроші були знайдені у спеціально зробленій кишені суддівської мантії.

На засіданні Вищої ради юстиції, яка розглядала питання про відсторонення Ігоря Петрика від здійснення правосуддя, суддя перекладав вину на свого помічника.

"Все, що тут сказано прокурором, може бути закинуто в город не мій, а мого помічника. Який чомусь кудись дзвонив, кудись ходив, щось він десь там брав. Я в цьому не задіяний і не маю ніякого відношення", – переконував Петрик членів ВРЮ.

Холодницький додав, що гроші були вилучені безпосередньо у судді, а не у помічників.

Коли журналісти звернулися до судді за коментарем щодо ролі помічника і появи грошей в його власній мантії, Ігор Петрик почав рятуватися втечею. Уникаючи відповідей на питання, суддя швидко пробіг майже квартал та «відірвався» від знімальної групи. Напередодні цього забігу суддя стверджував, що важко хворий і лікується у "Феофанії".

Журналісти встановили, що гроші Ігор Петрик отримав за винесення рішення на користь ТОВ “БТУ,” яке займається утилізацією небезпечних відходів. Компанія судилася з Міністерством екології та природничих ресурсів.

12 січня 2017 року Вища рада юстиції тимчасово відсторонила Ігоря Петрика від здійснення правосуддя. Суддя Петрик наразі лишається кандидатом на посаду судді нового Верховного Суду.

Дивіться повний випуск "Наші гроші. Досудилися" про суддів-хабарників, що хочуть потрапити у ВСУ.