Кладбище расстрелянных иллюзий: для кого феминизм (не) работает

История нам показывает, что роли в обществе ни мужчины, ни женщины не выбирают. Они передаются по наследству. Пожалуй, только перманентная борьба за собственную свободу и выбор способна сбросить шоры конформизма.

Тема феминизма часто является добротным полем для шуток и искреннего непонимания, почему о нем говорят. Мол, чего вы, феминистки, от нас хотите? Вы голосуете, получаете зарплату эквивалентную зарплате мужчин, водите машины, ведете бизнес и т.д. Зачем искать проблему там, где ее нет?

Как ни странно, такой вектор размышлений выбирают не только мужчины, но и женщины. И этот вектор часто определяется не собственным выбором, а патриархальным обществом, которое вырезает из человеческого сознания свободу трактовать явление/процессы/роли вопреки традициям.

В контексте патриархальных связей роль "второго пола" многие женщины воспринимают как естественное положение вещей, которое детерминируется природой/Богом. Отсюда понимание "домашнего предназначения" женщины как социального конструкта не наступает и трактуется как такое, которое пребывает в имманентном состоянии.

Даже банальные и "абсолютно нормальные" на первый взгляд вещи, на которых поставлена печать общественного одобрения и соответствия этикету – открыть дверь перед представительницей женского пола, отодвинуть перед ней стул, нести женскую сумочку, подать пальто или руку – осуществляют едва уловимый посыл из недр подсознания, что женщине повсеместно нужна помощь. То есть она не способна быть самостоятельной единицей.

На самом деле природа не более неизменна, чем историческая действительность. Женщина воспринимает себя как несущественное, которому никогда не превратиться в существенное, потому лишь, что она сама не осуществляет это превращение,

– напасала известная философиня-экзистенциалистка Симона де Бовуар в своем труде "Второй пол".

На чьих костях стоит феминизм

Феминизм – это не борьба против мужчин, это движение за равноправие. Любая претензия на доминирование над мужчинами лежит за его пределами и к феминизму уже не относится. Это важно понимать.

Первые организации и манифесты в защиту прав женщин появились в конце 18 века после французской революции. Например, руководительница одного из женских клубов в Париже Мари Жуз составила "Декларацию прав женщин", которая была основана на "Декларации прав человека и гражданина". В документе четко обозначалось, что доступ к благам и привилегиям в обществе должен быть доступен не только мужчинам. Однако, оказалось, что лозунг "Свобода, равенство, братство" применялся не ко всем, и Жуз казнили.

Вместе с тем, первой волной феминизма принято считать движение суфражисток, которое охватило США и европейские страны в конце 19 – начале 20 века. Целью движения было исправить "безправное" положение женщин на уровне законодательства. То есть принять законы, в соответствие с которыми женщины могли бы получать образование, голосовать, иметь право собственности, получать оплату за свой труд равную оплате труду мужчин.

Феминистские движение набирало обороты довольно быстро. Например, уже в начале 20 века в Англии и Америке многолюдные демонстрации феминисток стали неотъемлемой частью жизни. Так, в июне 1908 года в Лондоне массовый митинг собрал полмиллиона феминисток.

Нельзя не упомянуть об одной из ключевых фигур первой волны феминизма – Эммелин Панкхерст. Она стала организаркой Женского социально-политического союза в Великобритании. Панкхёрст, её дочери и другие представительницы организации не единожды оказывались в тюрьме, где зачастую устраивали голодовки, требуя улучшения условий содержания.

Стоит отметить, что суфражистки не гнушались радикальных действий. Они могли устраивать поджоги, бить окна либо "нападать" на полицейских. За это они не раз оказывались за решеткой, где их порой жестоко избивали.

После 20-х годов 20 века феминистское движение пошло на спад, так как основная на то время цель была достигнута – в части стран женщинам предоставили права голоса.

Когда женщины получили полные избирательные права:



1893 год – Новая Зеландия

1906 год – Финляндия

1913 год – Норвегия

1915 год – Дания, Исландия

1917 год – Россия

1918 год – Канада

1919 год – Германия, Австрия, Украина

1920 год – США, Албания, Чехословакия

1921 год – Швеция

1922 год – Ирландия

1928 год – Великобритания

1934 год – Турция

1944 год – Франция

1971 – Швейцария

1980 – Ирак

1984 – Лихтенштейн

2005 – Кувейт



К слову, в Ватикане женщины до сих пор не имеют права голоса.

Вторая волна феминизма прокатилась в 60-е годы прошлого столетия. Началось все в США, где под влиянием движения за гражданские права и студенческого движения вопрос о равноправии полов уже ставился другой стороной. Акцент ставился на том, что дискриминация женщин и ее положение подчинения по отношению к мужчинам является следствием патриархальных связей, которые господствуют в публичных и приватных сферах. То есть необходимым было выявить и устранить социальные конструкты, которые определяют ее "вторым полом", призванным обслуживать интересы представителей мужского пола. В данном контексте созрел важный вопрос о сексуальном и домашнем насилии.

Основоположницей второй волны феминизма считают французскую интеллектуалку Симону де Бовуар, которая в 1949 году издала фундаментальный труд "Второй пол". Он буквально стал криком феминизма того времени. Бовуар методично и весьма дотошно объясняет, как женщина стала объектом вместо субъекта и какое у нее "предназначение".

Биологическая потребность – сексуальное желание и желание иметь потомство, – которая ставит мужчину в зависимость от женщины, в социальном плане не освободила женщину. Хозяин и раб также объединены взаимной экономической потребностью, которая не освобождает раба. Дело в том, что в отношении "хозяин - раб" хозяин не полагает свою потребность в рабе; у него достаточно власти, чтобы удовлетворять свою потребность и никак ее не опосредовать. У раба же, напротив, из-за его зависимости, надежды или страха потребность в хозяине обращается вовнутрь. И даже если оба одинаково нуждаются в скорейшем удовлетворении потребности, эта неотложность всегда играет на руку угнетателю против угнетенного, что объясняет, например, почему так медленно шло освобождение рабочего класса. Ну а женщина всегда была, если не рабом мужчины, то по крайней мере его вассалом,

– Симона де Бовуар, "Второй пол".

Вторая волна феминизма не достигла ряда заявленных задач, связанных с дискриминацией женщин в семье и на работе. Однако, благодаря тому, что феминистки второй волны на Западе массово вышли на рынок труда, это дало толчок к переосмыслению гендерных ролей.

Третья волна феминизма припала на 90-е прошлого столетия. Тут уже на арену выводят понятие "гендерная идентичность". То есть благодаря каким социальным механизмам мы становимся мужчинами и женщинами, и существуют ли другие гендерные роли. Отсюда возникла квир-теория, которая изучает гендерные идентичности.

Также важным вопросом стало то, почему не только мужчины, но и женщины, которые пребывают в "привилегированном положении" (образованные, состоятельные, гетеросексуальные и т.д.), могут дискриминировать других женщин.

Чего (не) достиг феминизм?

По данным отчета Глобального гендерного разрыва за 2016 год, Украина заняла 69 место среди 144 стран. Сам индекс гендерного разрыва составил 0,7. Это означает, что наша страна преодолела гендерное неравенство на 70%. Однако, воспользовавшись функцией Gender Gap Calculator можно отследить, в каком направлении движется Украина. Для сравнения, в 2014 году в данном рейтинге Украина занимала 56 место среди 142 стран.

Согласно документу, в топ-5 стран, где гендерный разрыв наименьший, попали Исландия (индекс 0,874), Финляндия (индекс 0,845), Норвегия (индекс 0,842), Швеция (индекс 0,815) и Руанда (индекс 0,8).

Замыкают рейтинг Чад (0,587), Саудовская Аравия (0,583), Сирия (0,567), Пакистан (0,556) и Йемен (0,516).

Эксперты отметили, что, учитывая текущую ситуацию, устранить экономический гендерный разрыв в мире удастся через 170 лет.

Стоит отметить, что наиболее интенсивно гендерный разрыв сокращается в Южной Азии, Западной Европе, Латинской Америке и в Южной Африке. Менее интенсивно – на Ближнем Востоке, Северной Африке, в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. Наиболее экстенсивный путь выбрали в Восточной Европе и Центральной Азии.

Также эксперты отметили, что, по состоянию на 2016 год, рабочий день женщины длится на 52 минуты дольше мужского, при этом неоплачиваемая работа в течение дня у женщины занимает 4 часа 47 минут, а у мужчины – 1 час 30 минут.

Стоит отметить, что Украина взяла на себя международные обязательства по части обеспечения равных прав, свобод и возможностей для обоих полов. В 1981 году правительство УССР подписало Конвенцию по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин CEDАW, в 1995 году – Пекинскую декларацию и платформу действий, в 2000 году – Цели развития тысячелетия. В соответствии с последней, до 2015 года Украина должна была предоставить квоты на уровне 30% для женщин в парламенте и высших государственных должностей. А среди депутаток местных советов – на уровне 50%.

По состоянию на 2016 год в Верховной Раде среди 423 депутатов и депутаток только 51 женщина, что эквивалентно 12,07%.

В сфере здравоохранения важным проблемой остается запрет абортов во многих странах.

В 97 государствах на законодательном уровне аборты запрещены полностью. В 132 странах – по социальным показаниям. В 98% стран аборты разрешены для сохранения жизни женщины, в 62% – для сохранения ее физического здоровья, в 50% – для сохранения психического здоровья.

Удивительно, что сделать аборт после инцеста или изнасилования можно только в 42% стран. А вот по желанию женщины прервать беременность можно только в 21% государств.

Полный запрет абортов действует в Анголе, Афганистане, Бангладеше, Венесуэле, Гватемале, Гондурасе, Египте, Индонезии, Ираке, Иране, Йемене, Колумбии, Ливане, Ливии, Мавритании, Мали, Непале, Никарагуа, ОАЭ, Омане, Парагвае, Папуа-Новой Гвинее, Сальвадоре, Сирии, Чили, на Филиппинах. До 2013 года в этом списке была и Ирландия.

Женщины не могут сделать аборт по своему желанию в Алжире, Аргентине, Боливии, Бразилии, Гане, Израиле, Кении, Коста-Рике, Марокко, Мексике, Нигерии, Пакистане, Перу, Польше, Уругвае. В Великобритании, Индии, Исландии, Финляндии, Японии и Люксембурге нельзя делать аборты по желанию женщины, но можно по социально-экономическим или медицинским показаниям.

Полностью разрешены аборты в Украине, России, Белоруси, Молдове, Эстонии, Литве, Латвии, Сербии, Македонии, Словении, Черногории, Австралии, Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Германии, Греции, Дании, Италии, Камбодже, Канаде, Китае, на Кубе, Монголии, Нидерландах, Норвегии, Румынии, Сингапуре, Словакии, США, Тунисе, Турции, Франции, Чехии, Швеции, ЮАР.

Стоит напомнить, что в 2013 году в Верховной Раде нардепы от партии "Свобода" инициировали законопроект о запрете абортов. Поддержки он не нашел. Осенью 2016 года после массовых протестов в Польше против закона, запрещающего аборты, представители украинской церкви призвали и в нашей стране запретить аборты.

Важно понимать, что женщина свое тело ни Иисусу Христу, ни обществу, ни государству не завещала. Уместно даже вспомнить о лозунге, который циркулирует в феминистских и активистских кругах, – "Мое тело – мое дело". За решением "делать или не делать аборт" стоит выбор и ответственность исключительно конкретной женщины, а не когорты людей, которые принимают законы/осуждают/"знают, как лучше".

Еще одной серьезной проблемой остается харассмент. Проблема корнями уходит в культурную среду, религию, политику государства, социально-экономическое положение и объективацию/дискриминацию женщин.

Харассмент (harassment) — любое причиняющее неудобство или вред поведение, нарушающее неприкосновенность частной жизни и личного пространства. Может заключаться в прямых или косвенных словесных оскорблениях или угрозах, недоброжелательных замечаниях, грубых шутках или инсинуациях, нежелательных письмах или звонках, показе оскорбительных или унизительных фотографий, запугивании, похотливых жестах, ненужных прикосновениях, похлопываниях, поцелуях, щипках, ударах, физическом нападении.

В 2015 году представительница Фонда народонаселения ООН в Украине и директорка ФН ООН в Белоруси Нузхат Эсан заявила, в Украине от физического насилия страдают 4 миллиона женщин, а от сексуального – 1,8 миллионов.

По данным Украинского института социальных исследований за 2014 год, только 27% женщин относят к проявлениям насилия оскорбления, 32% – унижения, 49% – побои и 56% – изнасилование.

Согласно результатам исследования Международного правозащитного центра "Ла Страда-Украина" в 2014 году, 30% самоубийств и 60% убийств женщин связаны с семейным насилием; 35% женщин, которые попадают в больницы с телесными повреждениями, – жертвы домашнего насилия; 15-30% женщин сталкиваются с насилием во время беременности.

По словам народной депутатки Ирины Луценко, за последние пять лет количество прецедентов бытового насилия увеличилось со 110 тысяч случаев до 165 тысяч.

Провал голосования в Верховной Раде осенью 2016 года за ратификацию Стамбульской конвенции против домашнего насилия отчетливо показал, что в Украине на государственном уровне проблемы харассмента не существует. Хоть статистические данные говорят об обратном. К слову, не последнюю роль в этом сыграли церковные деятели. Ведь слова "гендер" для Бога не существует.

Для того, чтобы понимать, что харассмент – это не только сальные шуточки и несанкционированные прикосновения, стоит вспомнить об одной трагедии. В 2016 году в Пакистане избили и подожгли 19-летнюю Марию Садакат за то, что она пошла против воли мужчины – отказалась выходить замуж за сына ее работодателя. Девушка скончалась в больнице от ожогов. Ее тело обгорело на 85%. В Пакистане такое жестокое преступление называется "защитить свою честь".

В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным Днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в честь сестер Мирабаль, которых убили в этот день в 1960 году по приказу диктатора Рафаэля Трухильо за участие в борьбе Революционного движения 14 июня Доминиканской Республики.

Сколько в мире феминисток и феминистов?

Серьезных социологических исследований на тему, какое количество женщин причисляют себя к феминисткам не так много. По состоянию на 2012 год согласно результатам опроса, проведенного мониторинговым агентством NewsEffector и Фондом "Интеграция", в Украине только 9% женщин считают себя феминистками. Однако, 48% украинок выступают за равноправие в решение определенных вопрос (каких именно опросов, в исследовании не указали). Вместе с тем, 43% украинских женщин не поддерживают идеи феминизма, а 10% из них – относятся к ним крайне негативно. 3% украинцев импонирует феминистское движение, в целом его поддерживают 11% мужчин. Но 40% украинских мужчин назвали идеи феминизма отвратительными.

Для сравнения, по результатам вышеуказанного исследования, в Беларуси 4% женщин смогли назвать себя феминистками, а в России – 9%.

По данным The Fawcett Society, в Великобритании 61% людей верят в равенство полов, но не описывают себя как феминисток и феминистов. 7% населения называют себя феминистами и феминистками. В то же время 9% британцев и британок считают феминизм бесполезным.

По результатам опроса, проведенного Washington Post и Kaiser Family Foundation в 2015 году, в США убежденными феминистами и феминистками себя считают 10% мужчин и 17% женщин. Позиции феминизма очень близки 43% американок и 23% американцев. Не отождествляют себя с феминистскими идеями в США 50% мужчин и 30% женщин. Антифеминистками и антифеминистами себя называют 2% женщин и 5% мужчин.

В соответствии с результатами глобального исследования, проведенного компанией Ipsos в 2014 году в 15 странах (Аргентине, Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Японии, Польше, Южной Кореи, Испании, Швеции, Великобритании и Соединенных Штатах), от 19% до 57% женщин идентифицируют себя как убежденных феминисток, 38% – нравятся идеи феминизма. От 14% до 48% мужчин в ходе исследования назвали себя убежденными феминистами, а 34% мужчин заявили, что поддерживают феминистическое движение.

На заметку:



– феминистические взгляды не означают отказ от семейных/партнерских отношений и детей;

– феминистки не ненавидят мужчин;

– феминистки не обязательно лесбиянки. Феминизм и сексуальная ориентация не коррелируются между собой;

– феминистки не обязательно внешне "мимикрируют" под мужчин, чтобы обозначить свою позицию и претензию на спектр прав;

– важно использовать феминитивы по отношению к тем, кто идентифицирует себя как женщину. Феминитивы – это слова женского рода, аналогичные ("парные") словам мужского рода.

– представительница женского пола не является объектом. Она – субъект;

– гендерные проблемы – это проблемы, которые касаются не только женщин, но и мужчин.

– заказной проект FEMEN не имеет ничего общего с феминизмом.

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Оргии оптимизма относительно движения за равноправие мужчин и женщин закончились. Сегодня равноправие полов – лишь формальность. Добрая половина проблем взаимоотношений полов, которые обнажает феминизм, не решены. Как и то, что часть населения упорно продолжает думать, что и сами проблемы фиктивны. Так или иначе, борьба будет продолжаться без передышки. Как писал Оруэлл, легкие всегда делают следующий вдох, покуда есть воздух.