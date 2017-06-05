Класичний шоколадний брауні: детальний рецепт з фото

Шоколадний брауні – класичний американський десерт, який досить легко та просто приготувати вдома.

Готовий шоколадний брауні має бути пружнім зверху та трохи глевким всередині. Брауні – це відразу і шоколадний торт, і печиво, і кекс: все залежить від рецепту. Взагалі, в кулінарії прийнято вважати, що це шоколадне тістечко з характерним коричневим кольором (від англ. brown – коричневий).

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Вважається, що вперше його приготували в Чикаго в 1983 році в готелі Palmer, де досі його печуть за стародавнім рецептом: з вологою серединкою і абрикосовою глазур’ю.

Брауні – це простий, але в той же час вишуканий десерт, який вам обов’язково сподобається.

Інгредієнти (на 8-10 порцій):

- 200 г масла

- 200 г чорного шоколаду

- 80 г какао

- 65 г просіяної муки

- 1 ч.л розпушувача

- 300 г цукру

- 3 яйця

Порада: всі продукти мають бути кімнатної температури. Масло та яйця краще дістати з холодильника за годину до приготування. А шоколад беріть із найбільшим вмістом какао маси – від 80%.



Інгредієнти для приготування шоколадного брауні

Приготування:

1. На водяній бані розтопіть масло та чорний шоколад. Візьміть 150 г шоколаду, ще 50 г відкладіть. Його можна додати в тісто безпосередньо перед випіканням.



Для брауні обирайте чорний шоколад

2. У глибокій мисці змішайте сухі інгредієнти – муку, цукор, какао та розпушувач. Муку та какао краще просіяти, щоб не було грудочок.



За бажанням можна додати білий шоколад або горішки

3. Додайте до сухих інгредієнтів розтоплений шоколад та добре вимішайте. Додавате по одному яйцю в тісто та перемішуйте до однорідної маси. Додайте 50 г подрібненого шоколаду, який розтане при випіканні. За бажанням можете додати білий шоколад.

Порада: десерти люблять точність. Намагайтесь виміряти точну вагу муки та какао. Зберігайте робочі поверхні та руки в чистоті, щоб до тіста не потрапили зайві інгредієнти.

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4. Вистеліть форму пергаментом. Якщо боїтесь, що ваш десерт пригорить – змажте пергамент або форму маслом. Класичний брауні – випікається у прямокутній формі, потім його нарізають на менші прямокутні шматочки. Але його можна випікати і в круглій формі, тоді брауні буде більше нагадувати шоколадний кекс.



Шокоданий брауні посипте пудрою або натертим шоколадом

5. Випікайте 30-35 хвилин при 180 градусах. Попередньо розігрійте духовку.

6. Подавайте брауні посипавши зверху пудрою або натертим шоколадом.

Смачного! :)