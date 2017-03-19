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Кличко обіцяє мемуари про те, як Янукович намагався його побити

21:35, сьогодні 367 Читать новость на русском
Віталій Кличко, Віктор Янукович
Віталій Кличко, Віктор Янукович / Фото із соцмереж

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів цікаві факти про спілкування з президентом втікачем.

Він згадав в ефірі одного з телеканалів, як у "гарячі" дні Євромайдану разом з Яценюком та Тягнибоком ходили на переговори в Адміністрацію Президента. Кличко каже, що сидіти тоді навпроти Януковича було доволі важко.

"Це мав би бути досить сміливий вчинок, бо атакувати людину, яка володіє рекордом по кількості нокаутів, який перебуває у Книзі рекордів Гіннеса… Думаю, це мав би бути вчинок не те, що сміливий, а божевільний", – відповів він на запитання Дмитра Гордона про те, чи міг би його Янукович побити.

Гордон розповів, що, за інформацією його джерел, на одній із зустрічей з Януковичем Кличко сказав тому щось не надто приємне, президент-втікач підскочив і оббіг стіл, щоб вдарити тодішнього головного "ударівця".

Ви так поінформовані… Так багато інформації… Я думаю, здоровий глузд переміг у Януковича… Коли-небудь я напишу мемуари і там буде багато цікавого і на цю тему,
– ухильно відповів Віталій Кличко.

Читайте також: Кличко жалкує, що не балотувався в президенти

Теги: Україна Політика Віталій Кличко Віктор Янукович
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