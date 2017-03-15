Кличко представив столицю на Міжнародній виставці

У Каннах мер Києва взяв участь у Міжнародній виставці нерухомості MIPIM. Зокрема, Кличко відкрив стенд української столиці та представив інвестиційні проекти Києва.

Про це повідомив Віталій Кличко у Facebook.

Очільник Києва зазначив, що в 2016 році іноземні інвестиційні вклади столиці збільшились в чотири рази. Міська влада модернізує економіку та інфраструктуру міста, вкладає кошти в розвиток освіти, охорони здоров'я, житлово-комунальної та транспортної інфраструктури.

Інвестуючи в Київ, ви інвестуєте в одне із найбільш привабливих, динамічних і перспективних міст Східної Європи. Ми запрошуємо усіх до співпраці та гарантуємо усіляку підтримку тим, хто долучиться до розбудови української столиці. І гарантом та захисником ваших інвестицій буде особисто мер міста,

– повідомив Кличко.

За словами очільника столиці, у Києві планують створити рекреаційні зони, додаткові місця для відпочинку та привабливі туристичні маршрути. Серед проектів, які Україна презентувала на виставці – будівництво cміттєпереробного заводу, модернізація вуличного освітлення, створення індустріального парку "Київська бізнес-гавань".

У рамках Міжнародної виставки Віталій Кличко зустрінеться із мерами Лейпцига, Дюсельдорфа, Варшави, Познані та Праги.

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