Кличко: Рух на Шулявському шляхопроводі відкриють в обмеженому режимі

Всі інші шляхопроводи та мости столиці будуть перевірені і визначений їхній технічний стан.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу на Шулявському шляхопроводі.

Віталій Кличко наголосив, що столична влада отримала висновки експертизи від НВП "Мостовий центр" і Державного дорожнього науково-дослідного інституту, а також розповів, що вночі відбулися статичні випробування естакади після обрушення частини правої тротуарної консолі.

"Експертиза встановила, що з метою уникнення аварійних ситуацій і подальшої тимчасової експлуатації споруди необхідне термінове виконання запобіжних заходів. Зокрема, обмежити габарит проїзної частини з обох боків споруди на 0,7 м із використанням легких конструкцій; виконувати щоденні огляди конструкції тротуарних консолей на предмет появи тріщин, кренів і нахилів; обмежити рух пішоходів і транспорту під спорудою в прогонах", – зацитував мер результати експертизи.

Віталій Кличко наголосив, що на шляхопроводі вже розпочалися роботи з укріплення і сьогодні рух буде відкритий у обмеженому режимі. Окрім того, рух важковагового транспорту через шляхопровід буде заборонений взагалі.

Віталій Кличко також доручив перевірити всі старі шляхопроводи й мости в столиці, визначити їхній технічний стан і ухвалювати рішення щодо подальших робіт і режиму експлуатації.

"І вчора пізно ввечері я доручив перевірити всі МАФи, які знаходяться біля об’єктів транспортної інфраструктури, та прибрати незаконні споруди", – сказав Віталій Кличко.

За його словами, всі МАФи в Києві, що встановлені під мостами, під об’єктами транспортної інфраструктури, в підземних переходах, – мають бути демонтовані.

Київський міський голова наголосив, що в столиці зношена інфраструктура, в яку не вкладали кошти, не ремонтували подекуди десятками років. Віталій Кличко зауважив, що відновлення інфраструктури – один із пріоритетів столичної влади. Однак, додав він, це не можна зробити одномоментно.

Мер Києва наголосив, що Шулявський шляхопровід столична влада передбачила планово ремонтувати в цьому році.

"І ми зробимо це. Також запланований капітальний ремонт Повітрофлотського шляхопроводу та дороги на проспекті", – додав мер Києва.

Нагадаємо, ввечері 27 лютого у Києві частково обвалився один із основних шляхопроводів столиці – Шулявський міст. Станом на ранок 28 лютого столицю України паралізували 7-бальні затори. Про зміни руху деякого транспорту у зв’язку з обвалом мосту читайте за посиланням.