Кличко: Цьогоріч ми відремонтуємо 300 кілометрів доріг

Більшість столичних доріг, які сьогодні є проблемними, не ремонтувалися 30 років і більше. Цьогоріч в Києві відремонтують 300 км доріг.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час об’їзду основних магістралей, які капітально ремонтуватимуть, із главами районів.

Віталій Кличко нагадав, що минулого року столична влада відремонтувала безпрецедентну кількість доріг – 200 км і гарантія на асфальт як мінімум 5 років. Мер наголосив, що нині багато нарікань від мешканців столиці щодо жахливого стану автодоріг після того, як зійшов сніг. Водночас, додав мер Києва, жодна з доріг, на яких "Київавтодор" проводив ремонтні роботи у 2015-му і 2016-му роках, не стала об’єктом гарантійного ремонту.

"Асфальт зійшов одночасно зі снігом на тих дорогах, які не ремонтувалися десятиліттями. Ми на себе взяли зобов’язання – Київ повинен мати сучасні дороги належної якості. І ми над цим працюємо", – додав він.

При цьому, додав столичний голова, на дорогах, яким вже 20 чи 30 років, з’являються тріщини, накопичується волога, і як наслідок – руйнування асфальту після морозів. Віталій Кличко додав, що в європейських країнах немає такої проблеми, оскільки там через кожних 8-10 років проводиться плановий ремонт.

"Загалом цього року ми плануємо відремонтувати 300 км столичних доріг. Без втрат якості, щоб не було такого, коли в гонитві за кількістю, втрачають якість", – сказав мер Києва.

Мер оглянув стан Повітрофлотського проспекту, де востаннє був капітальний ремонт у 1995 році. Цього року буде проведений капітальний ремонт на ділянці 3,1 км – від Севастопольської площі до Повітрофлотського шляхопроводу. Зокрема, в рамках капітального ремонту на об’єкті буде облаштовано двошарове покриття дорожнього полотна, покриття тротуарів.

Капітальний ремонт також очікує і на вулицю Олени Теліги, яка не ремонтувалася з 1977 року. Буде відремонтовано 3,67 км – від просп. Бандери до вул. Довженка.

За словами гендиректора "Київавтодора" Олександра Густєлєва, відремонтувати ці вулиці планується впродовж літнього періоду.

"Перекрити повністю вулицю Теліги ми не зможемо. Рух буде частково обмежений. Але це ефективно, оскільки можна залучати масштабні сили підрядника", – сказав голова "Київавтодору". Олександр Густєлєв додав, що планується розпочати ремонт наприкінці травня, коли розпочнуться канікули та відпустки.

Продовжаться роботи з капітального ремонту Одеського шляхопроводу та шляхопроводу на просп. Науки, на вул. Луговій, Набережно-Корчуватській та інших, де було розпочато ремонт минулого року. Активно відбуватимуться ремонтні роботи в зоні проведення "Євробачення". Це і Русанівська набережна, і вул. Раїси Окіпної, і вул. Митрополита Андрея Шептицького.

Віталій Кличко наголосив, що сьогодні відбуваються всі необхідні підготовчі роботи з тим, щоб за сприятливих погодних умов невідкладно розпочати капітальний ремонт доріг. Мер додав, що крім доріг будуть ремонтуватися тротуари, міжквартальні проїзди.