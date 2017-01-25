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Кличко: Впровадження програми "Безпека міста" дозволить створити комплексну систему безпеки у Києві

20:52, сьогодні 56 Читать новость на русском
Віталій Кличко
Віталій Кличко / kievcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко відкрив міський Центр обробки даних та зазначив, що новітні технології обробки інформації і впровадження програми "Безпечне місто" дозволять створити комплексну систему безпеки у столиці.

У Києві вже встановлено понад 3700 камер відеоспостереження, а ще 4 тисяч смарт-камер, які об’єднають у єдиний загальноміський комплекс відеоспостереження, встановлять у столиці найближчим часом.

"Розвиток сучасної інфраструктури Києва – одне з наших ключових завдань. Сучасне місто повинне працювати технологічно. І в цьому, зокрема, нам допоможе єдина інформаційно-телекомунікаційна платформа, яка використовує найновіші технології обробки великих масивів даних і забезпечить безпеку в столиці", – наголосив Віталій Кличко.

Мер столиці зазначив, що міська влада приділяє особливу увагу питанням безпеки в Києві.

"Складна ситуація в зв’язку з агресією проти України, погіршення криміногенної ситуації вимагають ефективного реагування. І реальним кроком до створення системи безпеки в Києві став старт проекту «Безпечне місто». Ми створюємо загальноміську систему відеоспостереження – за два місяці нам вдалося встановити 3423 камери у школах, дитячих садках, поліклініках, лікарнях, музеях і театрах. Ще 339 камер встановлено в центрі міста та на автомобільних мостах через Дніпро. А на Майдані Незалежності розмістили унікальну камеру з оглядом на 360 градусів", – розповів міський голова.

Віталій Кличко додав, що найближчим часом у столиці планується встановити ще 4000 смарт-камер і об’єднати в єдиний загальноміський комплекс уже наявні системи відеоспостереження.

"Це дасть змогу повністю охопити столицю. Зокрема, ми приділяємо увагу безпеці в громадських місцях, на великих інфраструктурних об’єктах і виходах з метро, – підкреслив мер Києва. – Також ми плануємо долучити до єдиної системи усі камери відеоспостереження, які працюють у державних і приватних установах. Зараз їх у Києві близько 100 тисяч, і ми маємо об’єднати їх у єдину систему, яка дозволить зробити наше місто безпечним", – додав міський голова.

За словами Віталія Кличка, функції смарт-камер дуже різноманітні. Вони мають заздалегідь запрограмований сценарій інцидентів і здатні автоматично інформувати ситуаційний центр про небезпеку.

"Зокрема, завдяки функції розпізнавання державних знаків за допомогою камер столичні поліцейські зможуть ефективніше знаходити викрадені автомобілі. Також такі функції дозволяють поліцейським, рятувальникам чи лікарям оперативніше допомагати киянам", – розповів він.

До того ж, щоб ефективно збирати та аналізувати інформацію з усього міста, створена хмарна платформа загальною потужністю 11 тисяч каналів, яка забезпечить безперервний запис відеоданих.

"Окремі фрагменти системи «Безпечне місто» вже розгорнуті в головних управліннях Національної поліції і Служби безпеки України. Надалі ми також долучимо до цієї системи пожежну, рятувальну, медичну, дорожню й інші комунальні та державні служби. І я переконаний, наша столиця повинна стати одним із найбезпечніших міст Європи", – підсумував Віталій Кличко.

Теги: Україна Віталій Кличко Київ
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