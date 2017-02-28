Кличко звільнив свого заступника Сагайдака і голову Солом’янського району за Шулявський міст

Віталій Кличко звільнив за незадовільну роботу заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака.

Також він звільнив голову Солом’янського району Максима Шкуро за недбале ставлення до розв’язання проблем, які є в районі, що спричинило обвал мостового переходу біля метро Шулявська.

"Підписати це рішення має президент, бо він узгоджує призначення і звільнення глав районів. Але таке подання на звільнення я йому сьогодні спрямую", – наголосив Віталій Кличко.

Крім того, Кличко доручив перевірити всі старі шляхопроводи, мости в столиці, визначити їх технічний стан і ухвалювати рішення щодо подальших робіт і режиму експлуатації. "І вчора пізно ввечері я доручив перевірити всі МАФи, які знаходяться біля об'єктів транспортної інфраструктури і прибрати незаконні споруди", – сказав Кличко.

За його словами, всі МАФи у Києві, що встановлені під мостами, під об'єктами транспортної інфраструкури, в підземних переходах, – мають бути демонтовані. "Вони несуть потенційну загрозу!" – додав мер Києва.

Нагадаємо, за останні 10 років під Шулявським мостом тричі горіли МАФи, в квітні 2005, у вересні 2006 і у квітні 2007. Це, свою чергу, спричинило обвал шляхопроводу.