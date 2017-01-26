Клімкін оголосив про зустріч з людьми Трампа

Міністр закордонних справ Павло Клімкін має намір у лютому зустрітися з представниками чинної адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами.

"Ми перебуваємо на стадії діалогу. Щодо дат зможу сказати дещо пізніше. Тобто, я буду присутній наступного місяця у Нью-Йорку, оскільки, як ви знаєте, ми головуємо у Раді безпеки ООН. У нас буде дуже два важливих міністерських засідання: одне присвячене загрозам критичної інфраструктури, а інше –конфліктам на європейському просторі", – зазначив міністр.

Щоправда точних дат він поки назвати не можу.

"Звичайно, буду зустрічатися там з представниками американської адміністрації, тому найближчими днями щодо дат і зустрічей буде логістична ясність, тоді скажу. Звичайно, це дуже важливо, і ми перебуваємо у дуже щільному контакті", – додав Клімкін.

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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що президент України Петро Порошенко та новий американський лідер Дональд Трамп також домовилися про зустріч.